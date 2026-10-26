El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron En el inicio de la semana, el riesgo país saltó a 755 puntos, en tanto que las acciones argentinas cayeron hasta un 9% en Wall Street. 26 de octubre 2026 · 18:32hs

El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron.

El riesgo país trepó este lunes hasta los 755 puntos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) sufrieron caídas que rozaron el 9%. El contagio se produjo en un escenario de extrema volatilidad en la Bolsa de San Pablo, que debió suspender temporalmente sus operaciones al comienzo de la jornada debido al mecanismo de circuit breaker tras registrar pérdidas iniciales del 17% e históricas devaluaciones del real.

LEER MÁS: El riesgo país cerró en 704 puntos básicos en una jornada compleja para los mercados El comportamiento del riesgo país La reacción de los inversores ante el nuevo panorama político en la mayor economía del bloque se reflejó en los siguientes indicadores clave. Los bonos soberanos argentinos en dólares sufrieron retrocesos superiores al 1%, lo que impulsó la suba del indicador que mide JPMorgan hasta los 755 puntos básicos.

Las cotizaciones de las firmas argentinas en Nueva York se negociaron con fuertes bajas desde el premarket. Las mayores pérdidas fueron encabezadas por Mercado Libre (-8,8%), Banco Supervielle (-8,1%) y BBVA (-7,8%).