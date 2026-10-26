Uno Entre Rios | Economia | Riesgo país

El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron

En el inicio de la semana, el riesgo país saltó a 755 puntos, en tanto que las acciones argentinas cayeron hasta un 9% en Wall Street.

26 de octubre 2026 · 18:32hs
El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron. 

El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron. 

El riesgo país trepó este lunes hasta los 755 puntos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) sufrieron caídas que rozaron el 9%. El contagio se produjo en un escenario de extrema volatilidad en la Bolsa de San Pablo, que debió suspender temporalmente sus operaciones al comienzo de la jornada debido al mecanismo de circuit breaker tras registrar pérdidas iniciales del 17% e históricas devaluaciones del real.

LEER MÁS: El riesgo país cerró en 704 puntos básicos en una jornada compleja para los mercados

El comportamiento del riesgo país

La reacción de los inversores ante el nuevo panorama político en la mayor economía del bloque se reflejó en los siguientes indicadores clave. Los bonos soberanos argentinos en dólares sufrieron retrocesos superiores al 1%, lo que impulsó la suba del indicador que mide JPMorgan hasta los 755 puntos básicos.

Las cotizaciones de las firmas argentinas en Nueva York se negociaron con fuertes bajas desde el premarket. Las mayores pérdidas fueron encabezadas por Mercado Libre (-8,8%), Banco Supervielle (-8,1%) y BBVA (-7,8%).

Riesgo país puntos Acciones argentinas
Noticias relacionadas
El riesgo país se disparó y alcanzó el mayor nivel del año.

El riesgo país se disparó y alcanzó el mayor nivel del año: a cuánto llegó

El riesgo país de la Argentina cerró la semana en 648 puntos básicos. 

El riesgo país de la Argentina cerró la semana en 648 puntos básicos

El Indec publicó que el Gran Paraná registra 6,7% de desocupación.

El Indec publicó que el Gran Paraná registra 6,7% de desocupación

Supermercados mayoristas lanzan el Black Week. 

Black Week: supermercados mayoristas lanzan nueva semana de descuentos en busca de reactivar el consumo

Ver comentarios

Lo último

Dolor en el vóley: murió Gisela Scialacomo, la entrerriana que dejó su huella en Italia

Dolor en el vóley: murió Gisela Scialacomo, la entrerriana que dejó su huella en Italia

El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron

El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron

Las Panteras ya conocen sus rivales para el Mundial 2027

Las Panteras ya conocen sus rivales para el Mundial 2027

Ultimo Momento
Dolor en el vóley: murió Gisela Scialacomo, la entrerriana que dejó su huella en Italia

Dolor en el vóley: murió Gisela Scialacomo, la entrerriana que dejó su huella en Italia

El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron

El riesgo país saltó a 755 puntos y las acciones argentinas cayeron

Las Panteras ya conocen sus rivales para el Mundial 2027

Las Panteras ya conocen sus rivales para el Mundial 2027

Paraná recibe a más de 1.300 jugadores en el 26° Internacional de Clubes de Maxibásquet

Paraná recibe a más de 1.300 jugadores en el 26° Internacional de Clubes de Maxibásquet

Brasil: la Bolsa de se derrumbó más un 14% tras el triunfo de Lula da Silva

Brasil: la Bolsa de se derrumbó más un 14% tras el triunfo de Lula da Silva

Policiales
Seguirá preso un joven que irá a juicio por narcotráfico en Concordia

Seguirá preso un joven que irá a juicio por narcotráfico en Concordia

Oro Verde: un auto chocó contra un poste de alumbrado en la Ruta 11

Oro Verde: un auto chocó contra un poste de alumbrado en la Ruta 11

Balacera en barrio Macarone de Paraná: atacaron a tiros a policías y secuestraron 11 armas

Balacera en barrio Macarone de Paraná: atacaron a tiros a policías y secuestraron 11 armas

Expulsan del Estado al exjefe del Registro Civil de Federal acorralado por un sumario y una causa penal

Expulsan del Estado al exjefe del Registro Civil de Federal acorralado por un sumario y una causa penal

Una joven chocó contra una estructura metálica y el auto quedó sobre una boca de tormenta

Una joven chocó contra una estructura metálica y el auto quedó sobre una boca de tormenta

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Destacan que el río Uruguay volverá a crecer en los próximos días

Destacan que el río Uruguay volverá a crecer en los próximos días

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

Fogón Entrerriano presenta una noche de música litoraleña con Arapoty Dúo y Litoral Mitá

Fogón Entrerriano presenta una noche de música litoraleña con Arapoty Dúo y Litoral Mitá

Dejanos tu comentario