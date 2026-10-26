El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes a partir de las 17, hora de argentina, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, y hay varios candidatos a ser reconocidos como el mejor jugador del mundo de la última temporada. Lionel Messi y Lautaro Martínez integran la nomina.
Se entrega este lunes el Balón de Oro: Messi y Lautaro Martínez, entre los nominados
La ceremonia se realizará a partir de las 17, hora de argentina. Lionel Messi buscará su noveno Balón de Oro.
Messi, el gran candidato
El principal argumento para mencionar a Messi entre los candidatos fue su gran actuación en el Mundial 2026, donde brilló con ocho goles y cuatro asistencias para guiar prácticamente solo a la Selección argentina hacia la gran final. El crack argentino buscara su noveno balón de oro. Se quedó con este premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
Además de Messi, los grandes aspirantes a llevarse este premio son los españoles Rodrigo Hernández y Lamine Yamal, el francés Kylian Mbappé y el inglés Harry Kane.
Los 30 nominados al Balón de Oro masculino
Jude Bellingham (Real Madrid)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
Luis Díaz (Bayern de Múnich)
Bruno Fernandes (Manchester United)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Erling Haaland (Manchester City)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Bayern de Múnich)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Barcelona)
Sadio Mané (Al-Nassr)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Lautaro Martínez (Inter de Milán)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Inter Miami)
João Neves (Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Bayern de Múnich)
Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
Declan Rice (Arsenal)
Rodri (Manchester City / Barcelona)
Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
William Saliba (Arsenal)
Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain)
Dayot Upamecano (Bayern de Múnich)
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
El Dibu busca su premio
Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa/Chelsea) compite en la categoría Portero del Año, el Trofeo Yashin. Sus rivales son Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue una de las sensaciones del Mundial.