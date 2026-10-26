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Se entrega este lunes el Balón de Oro: Messi y Lautaro Martínez, entre los nominados

La ceremonia se realizará a partir de las 17, hora de argentina. Lionel Messi buscará su noveno Balón de Oro.

26 de octubre 2026 · 13:17hs
Se entrega este lunes el Balón de Oro: Messi y Lautaro Martínez, entre los nominados

El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes a partir de las 17, hora de argentina, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, y hay varios candidatos a ser reconocidos como el mejor jugador del mundo de la última temporada. Lionel Messi y Lautaro Martínez integran la nomina.

Messi, el gran candidato

El principal argumento para mencionar a Messi entre los candidatos fue su gran actuación en el Mundial 2026, donde brilló con ocho goles y cuatro asistencias para guiar prácticamente solo a la Selección argentina hacia la gran final. El crack argentino buscara su noveno balón de oro. Se quedó con este premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Además de Messi, los grandes aspirantes a llevarse este premio son los españoles Rodrigo Hernández y Lamine Yamal, el francés Kylian Mbappé y el inglés Harry Kane.

Los 30 nominados al Balón de Oro masculino

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Bayern de Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern de Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

Sadio Mané (Al-Nassr)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Inter Miami)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern de Múnich)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City / Barcelona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

William Saliba (Arsenal)

Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Bayern de Múnich)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

El Dibu busca su premio

Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa/Chelsea) compite en la categoría Portero del Año, el Trofeo Yashin. Sus rivales son Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue una de las sensaciones del Mundial.

Balón de Oro Messi Lautaro Martínez
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