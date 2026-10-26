Destacan que el río Uruguay volverá a crecer en los próximos días

Desde el Área de Hidrología de Salto Grande informaron que el río Uruguay volverá a tener un nuevo ascenso, aunque será alejado de los niveles de alerta.

De acuerdo a lo informado este lunes por parte del Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande, el río Uruguay experimentará un ascenso en los próximos días. Tras las lluvias ocurridas el fin de semana en la cuenca Alta, el caudal del río se ha incrementado y está transitando hacia el embalse.

“Aguas debajo de la represa también se observará un ascenso gradual del nivel del río en los próximos días, estimándose que no se superarán los 10,60 metros y 10,90 metros en Concordia y Salto, respectivamente”, expresaron.

Desde el sitio de monitoreo del río indicaron que “este comportamiento corresponde a la situación de aguas altas, que se ha anticipado para el último trimestre del año, debido a la influencia del fenómeno El Niño sobre las lluvias en la cuenca”.

Al mismo tiempo, precisaron que “los pronósticos de precipitaciones no prevén lluvias significativas para los próximos siete días”.

Cómo está actualmente el río Uruguay

En la tarde de este lunes el río sobre el puerto de Concordia se mantenía en los 9,12 metros, mientras que el embalse de Salto Grande estaba en 34,61 metros. Además, anticiparon que hasta este martes a las 15, el río no superará los 9,70 metros en el puerto de Concordia y los 10 metros en el puerto de Salto.