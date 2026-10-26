Seguirá preso un joven que irá a juicio por narcotráfico en Concordia

La Justicia Federal extendió la preventiva de Agustín Gómez, quien cumple condena por homicidio y asociación ilícita. En febrero irá a juicio por narcotráfico.

En el marco de una causa por narcotráfico, el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dispuso prorrogar por seis meses la prisión preventiva de Agustín Joel Gómez, de 27 años. La medida cautelar rige formalmente a partir del 25 de octubre con el objetivo de asegurar la realización efectiva del debate oral y público, programado para los días 12, 22 y 23 de febrero del año 2027.

La resolución del tribunal, a cargo de la jueza Mariela Emilce Rojas, atendió la solicitud formulada por la fiscal general María Josefina Minatta, quien fundamentó su pedido en la inminencia del vencimiento de la prisión cautelar. La causa había sido elevada formalmente a juicio por el fuero federal el 26 de junio.

El requerimiento de elevación a juicio presentado el 26 de mayo de 2025 considera a Gómez autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haberse cometido en las inmediaciones de sitios donde se realizan diversiones públicas —específicamente una plaza de juegos—, de acuerdo con los artículos 5 inc. "c" y 11 inc. "e" de la Ley 23.737.

Los hechos reconocen su inicio el 14 de agosto de 2020 durante un allanamiento en su domicilio de calle Tala N° 2.118 en la ciudad de Concordia, dispuesto por el Juzgado de Garantías local. En la habitación de Gómez se secuestró una mochila celeste con blanco con el logo rojo "ME" que contenía un envoltorio tipo ladrillo con marihuana, 5 bolsas transparentes con 41 envoltorios negros con marihuana y una bolsa blanca con la misma sustancia. Asimismo, se secuestró un arma de fuego, teléfonos celulares, una tablet y dinero en efectivo. La pericia del Gabinete de la Policía Federal Argentina determinó que la droga pesaba 1.348,1 gramos, derivando la causa al fuero federal.

Las pericias sobre el celular secuestrado a Gómez expusieron maniobras de comercialización. En WhatsApp el imputado utilizaba el seudónimo "El Blandoo Papii". Una conversación del 1° de agosto de 2020 con "Chamacoo" dio cuenta del tráfico de sustancias.

Antecedentes penales: condena de 8 años por homicidio y otros delitos

Al ser indagado el 27 de diciembre de 2023, Gómez estaba alojado en la Unidad Penal N° 3 de Concordia. Allí cumple una condena de 8 años de prisión efectiva dictada el 3 de agosto de 2022 por el Tribunal de Juicio de Concordia, que unificó causas por homicidio simple, asociación ilícita, hurto agravado y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Dicha condena vence íntegramente el 7 de febrero de 2029.

En el marco de la causa por narcotráfico, la fiscalía sostuvo que persisten los riesgos procesales como el entorpecimiento de la investigación o el riesgo de fuga. El delito achacado contempla una pena cuyo máximo excede holgadamente los 8 años de prisión y cuyo mínimo impide la condena condicional según el art. 26 del Código Penal.

Aunque cumple una pena provincial, Gómez se halla temporalmente en condiciones de acceder a beneficios del Régimen Progresivo de la Pena (salidas transitorias o libertad condicional). De acceder a ellos, se generaría el peligro inminente de fuga o de influencia sobre los testigos que declararán en el debate. Ante ello, el Tribunal dispuso mantener su prisión preventiva por seis meses.