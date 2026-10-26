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Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Frigerio recibió al embajador de la Unión Europea para impulsar inversiones, ampliar exportaciones y fortalecer la cooperación estratégica con Entre Ríos.

26 de octubre 2026 · 15:11hs
Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica.

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica.

El gobernador Rogelio Frigerio recibió al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, en el marco de una visita institucional a Entre Ríos. Durante el encuentro, ambas partes abordaron oportunidades de cooperación vinculadas al comercio exterior, la producción agroalimentaria, la infraestructura, los puertos y el desarrollo tecnológico.

Frigerio destacó los vínculos comerciales que la provincia mantiene con cerca de 23 países de la Unión Europea y sostuvo que el acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur representa una oportunidad para ampliar las exportaciones entrerrianas. En ese sentido, mencionó los envíos de miel, huevos, carne aviar y arroz, y remarcó que el comercio internacional puede favorecer la llegada de inversiones y la creación de empleo privado de calidad.

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La Unión Europea y Entre Ríos avanzan en oportunidades de inversión y desarrollo

El mandatario también puso en valor el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), una herramienta provincial que contempla beneficios fiscales por períodos de entre 15 y 20 años para proyectos que asuman compromisos de inversión y contratación de trabajadores entrerrianos. Además, señaló que el respeto institucional, la seguridad jurídica y la previsibilidad son condiciones fundamentales para atraer capitales.

Por su parte, el embajador Erik Høeg resaltó el potencial agroalimentario de Entre Ríos y recordó que fue la primera provincia argentina en aprovechar una cuota de mercado para exportar miel a Alemania, con un envío de 22 toneladas. Asimismo, manifestó que existen posibilidades de cooperación europea en infraestructura y actividad portuaria.

El diplomático también subrayó que la estabilidad macroeconómica, la solidez institucional y el cuidado del ambiente son factores relevantes para las empresas europeas que evalúan invertir en Argentina.

La agenda institucional incluyó una reunión de trabajo con funcionarios provinciales y representantes de la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos, una rueda de prensa y una recorrida por el MiradorTEC, espacio vinculado con la innovación y el desarrollo tecnológico. Durante la visita, Høeg fue declarado Huésped de Honor de la provincia.

Unión Europea Rogelio Frigerio Paraná
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