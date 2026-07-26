Con una entrerriana en cancha, Las Panteras conquistaron el bronce sudamericano.

Las Panteras vencieron este domingo a Chile por 3-0 y cerraron la Copa Sudamericana con la Medalla de Bronce tras una gran actuación colectiva.

Las Panteras cerraron este domingo su participación en la Copa Sudamericana con la medalla de bronce, tras vencer a Chile por 3-0, con parciales de 25-14, 25-21 y 25-20 . La Selección Argentina femenina de vóley mostró una gran actuación y finalizó en el podio continental luego de imponerse con autoridad en el último encuentro del certamen.

Para este encuentro, el entrenador realizó una modificación en la formación inicial respecto a los compromisos anteriores, con el ingreso de la entrerriana Detzel en lugar de Mayer. En el comienzo del primer set, Chile logró tomar la iniciativa y llegó a estar arriba 7-5, pero Argentina encontró su mejor versión y empezó a dominar el juego.

Bronce sudamericano para Las Panteras

Con una destacada tarea ofensiva de Bianca Cugno y Farriol en la red, Las Panteras lograron sacar una diferencia importante y se llevaron el primer parcial por 25-14, luego de un ataque de la opuesta argentina que terminó desviándose en el bloqueo chileno.

En el segundo set, el conjunto nacional salió decidido y consiguió imponerse desde el inicio en todos los aspectos del juego. Argentina tomó ventaja rápidamente y, pese a un intento de reacción de Chile, logró estirar la diferencia hasta un 16-7 gracias a un contundente parcial de 9-0.

El equipo chileno aprovechó algunos errores argentinos y logró acercarse en el marcador hasta el 21-24, pero Las Panteras mantuvieron la concentración y un bloqueo de Herrera permitió cerrar el set por 25-21 para quedar a un paso del triunfo.

En el tercer parcial, Argentina volvió a marcar diferencias desde el arranque y alcanzó una ventaja de 10-5. Luego manejó el desarrollo con una buena tarea colectiva, destacándose Bertolino en recepción y ataque. Chile intentó reaccionar y redujo la distancia, pero un ataque de Herrera selló la victoria argentina por 25-20.