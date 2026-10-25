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Una joven chocó contra una estructura metálica y el auto quedó sobre una boca de tormenta

Una joven de 22 años chocó contra una estructura metálica en Panamá y Osinalde. Su coche quedó con una rueda en una boca de tormenta. No hubo heridos.

25 de octubre 2026 · 19:38hs
Una joven chocó contra una estructura metálica y el auto quedó sobre una boca de tormenta.

Una joven chocó contra una estructura metálica y el auto quedó sobre una boca de tormenta.

Una joven de 22 años perdió el control de su automóvil y chocó contra una estructura metálica este domingo por la mañana, en la intersección de las calles Panamá y Osinalde de Paraná. Según informó la Policía, no hubo personas lesionadas y se registraron únicamente daños materiales.

Cómo ocurrió el choque

La conductora circulaba en un Volkswagen Gol Trend cuando, por causas que se investigan, perdió el control e impactó contra la estructura metálica que sostiene un poste de hormigón.

Tras la colisión, el automóvil quedó montado sobre esa estructura y con una de sus ruedas traseras dentro de una boca de tormenta.

Gestiones para retirar el vehículo

El propietario del rodado realizó las gestiones correspondientes con su compañía aseguradora para retirarlo del lugar.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de control permanecen bajo investigación.

Joven Auto Tormenta
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