Paraná recibe a más de 1.300 jugadores en el 26° Internacional de Clubes de Maxibásquet

Se disputará en Paraná desde este miércoles hasta el domingo 1° de noviembre, con la participación de delegaciones femeninas y masculinas. Hubo conferencia.

Este lunes hubo una conferencia de prensa en la Sala Mayo de cara a la actividad en Paraná

Paraná volverá a convertirse en punto de encuentro del maxibásquet sudamericano con la realización del 26 Internacional de Clubes de Maxibásquet Femenino y Masculino, que se desarrollará desde este miércoles 28 de octubre hasta el domingo 1° de noviembre. El certamen convocará a más de 1.300 jugadores, de entre 30 y 70 años, que llegarán desde diferentes puntos de Argentina y de países limítrofes para participar de cinco jornadas de competencia.

La presentación oficial se realizó este lunes en el hall de la Sala Mayo, con la presencia de representantes del municipio, autoridades deportivas provinciales y dirigentes de la Asociación Civil Maxibásquet Suricatas Club, entidad organizadora del encuentro. Durante la actividad se puso en valor la continuidad de una competencia que alcanza su vigésima sexta edición y que se consolidó como una cita destacada dentro del calendario del maxibásquet.

El torneo contará con actividad femenina y masculina en las categorías +30, +35, +40 y +45, además de la participación de jugadores de distintas edades dentro de la franja general anunciada por la organización. Las delegaciones llegarán a la capital entrerriana para disputar sus respectivos encuentros, compartir experiencias y disfrutar de una ciudad que vuelve a apostar al deporte como motor de convocatoria y movimiento turístico.

La iniciativa cuenta con la organización de Maxibásquet Suricatas Club y el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur).

Un torneo consolidado en el calendario sudamericano

Durante la presentación, el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, destacó el trabajo sostenido de los organizadores y la importancia de que la ciudad reciba nuevamente a una competencia de estas características.

"Acá hay un gran trabajo, ya son 26 ediciones que demuestran consolidación. Hay respeto del básquet a nivel nacional y eso se refleja en la gran cantidad de gente que llega desde distintos puntos", señaló el funcionario.

Clavenzani también hizo hincapié en las condiciones que ofrece Paraná para albergar acontecimientos deportivos de alcance nacional e internacional. En ese sentido, remarcó que la infraestructura disponible permite responder a las necesidades de una competencia que convoca a una importante cantidad de participantes.

"Más allá de lo deportivo, donde evidentemente Paraná tiene las condiciones de infraestructura acordes al básquet, nuestra capital es una ciudad de eventos y nuestra intendenta, Rosario Romero, saluda y felicita a los organizadores por llevar adelante una nueva edición de este certamen internacional", agregó.

La llegada de más de 1.300 jugadores representa, además, una oportunidad para la actividad turística y comercial, ya que la presencia de delegaciones durante varios días genera movimiento en distintos sectores de la ciudad. A los deportistas se suman acompañantes y visitantes que pueden aprovechar la estadía para conocer los atractivos de la capital entrerriana.

El aporte de los clubes y la infraestructura deportiva

Otro de los aspectos destacados durante el lanzamiento fue el trabajo conjunto entre las instituciones deportivas y los organismos públicos para hacer posible la realización del torneo.

El subsecretario de Deportes de Paraná, Juan Arbitelli, resaltó que el Internacional de Clubes de Maxibásquet ya forma parte de la agenda deportiva de la región y subrayó el compromiso de los clubes locales, que aportan sus instalaciones para el desarrollo de los partidos.

"A fines de octubre es un clásico para Sudamérica venir a jugar al maxibásquet a Paraná. También tenemos que agradecer a los clubes de la ciudad que son los que ponen a disposición la infraestructura para los partidos", expresó.

En la misma línea, Arbitelli sostuvo que la capital entrerriana cuenta con las condiciones necesarias para organizar acontecimientos que reúnen a deportistas de diferentes procedencias y convocó a la comunidad a acompañar la competencia.

"Paraná está preparada para este tipo de eventos e invitamos a todos los paranaenses a disfrutar de los partidos", afirmó.

El aporte de las instituciones locales resulta fundamental para garantizar el desarrollo de un campeonato que se extenderá durante cinco días y que necesita de una estructura deportiva acorde a la cantidad de equipos y encuentros programados.

El reconocimiento de la Provincia y para Paraná

La presentación también contó con la participación del secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, quien felicitó a las organizadoras y valoró la calidad de la propuesta.

"Felicito a las organizadoras porque garantizan un producto de calidad. Son un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de alto nivel. Es un orgullo para la ciudad y la provincia", destacó.

Sus palabras se sumaron al reconocimiento de las autoridades municipales hacia la Asociación Civil Maxibásquet Suricatas Club, que lleva adelante una nueva edición de una competencia construida a partir del trabajo organizativo y la participación sostenida de equipos de diferentes lugares.

El respaldo institucional aparece como uno de los puntos centrales para sostener un evento que combina la actividad deportiva con el encuentro social y la posibilidad de posicionar a Paraná como sede de torneos de alcance internacional.

Viviana Busso: "La gente viene a jugar buen básquet, a pasarla bien y a disfrutar de la ciudad"

La presidenta de Maxibásquet Suricatas Club, Viviana Busso, agradeció a los equipos que vuelven a elegir Paraná para participar de la competencia y destacó el valor deportivo y social que caracteriza al encuentro.

"Ya son 26 ediciones y siempre les damos gracias a los participantes que nos vuelven a elegir porque tenemos un producto de muy buena calidad a nivel deportivo y social", manifestó.

La dirigente remarcó que el certamen no se limita a los resultados y a la disputa por los títulos, sino que también propone un espacio de camaradería entre jugadores y jugadoras que comparten la pasión por el básquet y el gusto por seguir compitiendo.

"La gente viene a jugar buen básquet, a pasarla bien y a disfrutar de la ciudad, ya que ama Paraná", expresó Busso.

Además, la presidenta de la entidad organizadora hizo hincapié en la importancia del acompañamiento estatal para concretar una nueva edición del torneo. "Agradecemos, además, porque esto no sería posible sin el apoyo del Estado", sostuvo.

El testimonio de Busso sintetizó el espíritu de una competencia que, a lo largo de 26 ediciones, logró sostener la participación de instituciones y deportistas, con una propuesta que integra la exigencia deportiva y el encuentro entre pares.

Cinco días de básquet en Paraná

Con más de 1.300 jugadores y delegaciones provenientes de distintos puntos del país y de naciones limítrofes, el XXVI Internacional de Clubes de Maxibásquet se prepara para comenzar este miércoles y extenderse hasta el domingo 1° de noviembre.

Las categorías femeninas y masculinas, desde +30 hasta +45, tendrán su espacio en una programación que reunirá a deportistas de distintas generaciones, mientras que la convocatoria general incluye participantes de entre 30 y 70 años.

La continuidad del certamen, el respaldo de las instituciones y la llegada de visitantes vuelven a poner en primer plano la relación entre deporte y turismo. Para Paraná, la competencia representa una nueva oportunidad de recibir a cientos de familias y delegaciones, mostrar su infraestructura y fortalecer su lugar como sede de acontecimientos deportivos.

De esta manera, la capital entrerriana se alista para cinco jornadas en las que el maxibásquet será protagonista, con clubes, jugadores y jugadoras unidos por una misma pasión y por una cita que ya se convirtió en una tradición del calendario sudamericano.