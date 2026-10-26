Uno Entre Rios | La Provincia | Aumento

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

El Gobierno provincial oficializó un aumento del 3,5% retroactivo a septiembre y fijó nuevos pisos salariales para distintos escalafones de empleados públicos.

26 de octubre 2026 · 14:29hs
Entre Ríos oficializó un aumento del 3

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó un aumento salarial del 3,5% para los empleados públicos provinciales, con excepción de los docentes. La medida rige retroactivamente desde el 1° de septiembre de 2026 y contempla nuevos salarios mínimos, una actualización de las asignaciones familiares y aumentos en las becas de residentes.

La disposición fue establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, mientras continuaba abierta la negociación paritaria y sin un acuerdo salarial alcanzado. El incremento se calcula sobre los haberes de agosto y alcanza a los conceptos remunerativos de los distintos escalafones del Poder Ejecutivo, con exclusión de determinados ítems variables o extraordinarios.

LEER MÁS: Los bancos prevén un aumento de la demanda de créditos hipotecarios y personales

Aumento para estatales en Entre Ríos: cuánto cobrarán con los nuevos mínimos

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales.

Entre Ríos oficializó créditos por 307 millones de dólares para financiar obras viales.

Con la actualización, el salario mínimo quedó fijado en $792.720 para los trabajadores de los escalafones General, Vial, Contaduría General, Tesorería General y Oficina Provincial de Presupuesto. En tanto, los agentes del Escalafón General que se desempeñan efectivamente en el Ministerio de Salud y perciben determinados adicionales por actividad crítica o riesgosa tendrán un mínimo de $903.501.

Para la Carrera de Enfermería, el haber mínimo se estableció en $1.023.566, mientras que para la Carrera de Agentes Sanitarios quedó fijado en $920.252. Los importes correspondientes a los mínimos previstos en los artículos 5 y 6 del decreto son netos de asignaciones familiares y descuentos de ley.

La normativa también modificó las escalas salariales de Vialidad, la Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario, los profesionales asistenciales de Salud y la Carrera de Enfermería. En el caso de la fuerza policial, el sueldo básico de un agente quedó establecido en $170.937, el de un cabo en $186.657 y el de un sargento en $207.350.

Para las jerarquías superiores, los básicos se fijaron en $518.377 para un comisario, $678.085 para un comisario mayor y $777.327 para un comisario general. Estos montos no incluyen los adicionales que puedan corresponder según cada función.

En el área de Salud, los nuevos valores varían de acuerdo con el cargo, la categoría y la modalidad de prestación. Además, se actualizaron los adicionales remunerativos y la compensación por mayor horario para el personal de Enfermería.

El decreto también estableció nuevos montos para las becas de residentes comprendidos en la Ley N.º 8.951. Desde septiembre, los residentes de primer año percibirán $1.181.155; los de segundo año, $1.223.480; los de tercer año, $1.257.386; y los de cuarto año, $1.299.706. El mismo importe corresponderá a los jefes de residentes.

Por otra parte, se dispuso un incremento del 3,5% en los tramos de las asignaciones familiares. La norma también estableció la continuidad del pago de las sumas extraordinarias acordadas en las actas paritarias de febrero y mayo de 2026, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Finalmente, el decreto determinó que los gastos derivados de la actualización salarial serán afrontados con las partidas presupuestarias correspondientes a cada jurisdicción.

Aumento Entre Ríos Gobierno
Noticias relacionadas
fogon entrerriano presenta una noche de musica litoralena con arapoty duo y litoral mita

Fogón Entrerriano presenta una noche de música litoraleña con Arapoty Dúo y Litoral Mitá

la biblioteca popular del parana celebra 15 anos de su noche de pijamas con arte, cuentos y juegos

La Biblioteca Popular del Paraná celebra 15 años de su Noche de Pijamas con arte, cuentos y juegos

A Toda Orquesta amplió el acceso a la cultura entrerriana

A Toda Orquesta llegó a más de 6 mil estudiantes entrerrianos

julio alegre, el artesano que llego al vaticano enfrenta un duro postoperatorio y pide la ayuda de la sociedad

Julio Alegre, el artesano que llegó al Vaticano enfrenta un duro postoperatorio y pide la ayuda de la sociedad

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Milei saludó e hizo un six-seven desde el balcón de Casa Rosada antes de encabezar la reunión de Gabinete

Milei saludó e hizo un "six-seven" desde el balcón de Casa Rosada antes de encabezar la reunión de Gabinete

Ultimo Momento
Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Milei saludó e hizo un six-seven desde el balcón de Casa Rosada antes de encabezar la reunión de Gabinete

Milei saludó e hizo un "six-seven" desde el balcón de Casa Rosada antes de encabezar la reunión de Gabinete

Nueva Chicago empató ante San Martín y alcanzó a Patronato en las posiciones

Nueva Chicago empató ante San Martín y alcanzó a Patronato en las posiciones

La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

Policiales
Seguirá preso un joven que irá a juicio por narcotráfico en Concordia

Seguirá preso un joven que irá a juicio por narcotráfico en Concordia

Oro Verde: un auto chocó contra un poste de alumbrado en la Ruta 11

Oro Verde: un auto chocó contra un poste de alumbrado en la Ruta 11

Balacera en barrio Macarone de Paraná: atacaron a tiros a policías y secuestraron 11 armas

Balacera en barrio Macarone de Paraná: atacaron a tiros a policías y secuestraron 11 armas

Expulsan del Estado al exjefe del Registro Civil de Federal acorralado por un sumario y una causa penal

Expulsan del Estado al exjefe del Registro Civil de Federal acorralado por un sumario y una causa penal

Una joven chocó contra una estructura metálica y el auto quedó sobre una boca de tormenta

Una joven chocó contra una estructura metálica y el auto quedó sobre una boca de tormenta

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

Fogón Entrerriano presenta una noche de música litoraleña con Arapoty Dúo y Litoral Mitá

Fogón Entrerriano presenta una noche de música litoraleña con Arapoty Dúo y Litoral Mitá

La Biblioteca Popular del Paraná celebra 15 años de su Noche de Pijamas con arte, cuentos y juegos

La Biblioteca Popular del Paraná celebra 15 años de su Noche de Pijamas con arte, cuentos y juegos

Dejanos tu comentario