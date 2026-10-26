El Gobierno provincial oficializó un aumento del 3,5% retroactivo a septiembre y fijó nuevos pisos salariales para distintos escalafones de empleados públicos.

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó un aumento salarial del 3,5% para los empleados públicos provinciales, con excepción de los docentes . La medida rige retroactivamente desde el 1° de septiembre de 2026 y contempla nuevos salarios mínimos, una actualización de las asignaciones familiares y aumentos en las becas de residentes.

La disposición fue establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, mientras continuaba abierta la negociación paritaria y sin un acuerdo salarial alcanzado. El incremento se calcula sobre los haberes de agosto y alcanza a los conceptos remunerativos de los distintos escalafones del Poder Ejecutivo, con exclusión de determinados ítems variables o extraordinarios.

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Con la actualización, el salario mínimo quedó fijado en $792.720 para los trabajadores de los escalafones General, Vial, Contaduría General, Tesorería General y Oficina Provincial de Presupuesto. En tanto, los agentes del Escalafón General que se desempeñan efectivamente en el Ministerio de Salud y perciben determinados adicionales por actividad crítica o riesgosa tendrán un mínimo de $903.501.

Para la Carrera de Enfermería, el haber mínimo se estableció en $1.023.566, mientras que para la Carrera de Agentes Sanitarios quedó fijado en $920.252. Los importes correspondientes a los mínimos previstos en los artículos 5 y 6 del decreto son netos de asignaciones familiares y descuentos de ley.

La normativa también modificó las escalas salariales de Vialidad, la Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario, los profesionales asistenciales de Salud y la Carrera de Enfermería. En el caso de la fuerza policial, el sueldo básico de un agente quedó establecido en $170.937, el de un cabo en $186.657 y el de un sargento en $207.350.

Para las jerarquías superiores, los básicos se fijaron en $518.377 para un comisario, $678.085 para un comisario mayor y $777.327 para un comisario general. Estos montos no incluyen los adicionales que puedan corresponder según cada función.

En el área de Salud, los nuevos valores varían de acuerdo con el cargo, la categoría y la modalidad de prestación. Además, se actualizaron los adicionales remunerativos y la compensación por mayor horario para el personal de Enfermería.

El decreto también estableció nuevos montos para las becas de residentes comprendidos en la Ley N.º 8.951. Desde septiembre, los residentes de primer año percibirán $1.181.155; los de segundo año, $1.223.480; los de tercer año, $1.257.386; y los de cuarto año, $1.299.706. El mismo importe corresponderá a los jefes de residentes.

Por otra parte, se dispuso un incremento del 3,5% en los tramos de las asignaciones familiares. La norma también estableció la continuidad del pago de las sumas extraordinarias acordadas en las actas paritarias de febrero y mayo de 2026, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Finalmente, el decreto determinó que los gastos derivados de la actualización salarial serán afrontados con las partidas presupuestarias correspondientes a cada jurisdicción.