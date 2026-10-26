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Aníbal Moreno se hará estudios y está en duda para el Superclásico

Aníbal Moreno se realizará estudios médicos por una molestia en el gemelo derecho y el dolor lumbar, y su presencia ante Boca está en duda.

26 de octubre 2026 · 13:40hs
Aníbal Moreno se hará estudios y está en duda para el Superclásico.

Aníbal Moreno se hará estudios y está en duda para el Superclásico.

Aníbal Moreno se realizará estudios médicos para determinar si podrá jugar el Superclásico ante Boca, el próximo domingo. El mediocampista de River encendió las alarmas al salir reemplazado a los 15 minutos frente a Racing por una molestia en el gemelo derecho y la reaparición del dolor lumbar que arrastra.

La preocupación en el cuerpo técnico pasa por conocer el alcance de ambas molestias y evaluar si el volante estará en condiciones de afrontar un partido de tanta exigencia. Moreno había regresado ante Belgrano, en Córdoba, después de 45 días de inactividad, y volvió a ser titular frente a Racing. Sin embargo, debió abandonar el campo de juego antes de lo previsto, lo que generó incertidumbre de cara al compromiso frente al Xeneize.

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Preocupación por Aníbal Moreno de cara al Superclásico

Leonardo Ponzio se refirió al estado físico del mediocampista durante la conferencia de prensa y explicó que el problema lumbar volvió a manifestarse. "Es lo que había tenido anteriormente, y se resintió, pero no está descartado, porque se recupera", señaló. No obstante, la molestia en el gemelo derecho también genera preocupación y los resultados de los estudios serán determinantes para conocer su evolución.

La posible ausencia de Moreno representa un inconveniente para River, que ya perdió a Fausto Vera por un desgarro sufrido en el encuentro ante Belgrano, en el Mario Alberto Kempes. Ante este panorama, el juvenil Lucas Silva aparece como una alternativa para ocupar el puesto de volante central. El futbolista, de 19 años, cuenta con apenas 10 partidos en Primera División.

En caso de que Moreno no llegue en condiciones, el cuerpo técnico deberá definir cómo reorganizar el mediocampo para enfrentar a Boca. La presencia de Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en la mitad de la cancha del conjunto xeneize obliga a evaluar si será necesario sumar compañía al juvenil para afrontar un duelo de máxima exigencia.

La nota positiva para River fue la evolución de Sebastián Driussi, quien se entrenó con normalidad durante la mañana y estaría a disposición para el partido en la Bombonera. El delantero había presentado una molestia lumbar durante la entrada en calor previa al encuentro frente a Racing, motivo por el cual no fue una opción para el cuerpo técnico.

Ponzio explicó que Driussi había sentido un dolor que le impedía acelerar con normalidad y que, por ese motivo, decidieron no arriesgarlo. "Le surgió en la entrada en calor un pequeño dolor lumbar, me decía que no podía picar y la realidad es que, como decimos siempre, hay que estar al 100", sostuvo.

Mientras River se prepara para el Superclásico, la atención está puesta en la recuperación de Moreno. Los estudios médicos permitirán determinar si la molestia muscular y la reagudización de su problema lumbar le impedirán jugar ante Boca o si tendrá posibilidades de llegar al encuentro del próximo domingo.

Aníbal Moreno River Plate Superclásico
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