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Oro Verde: un auto chocó contra un poste de alumbrado en la Ruta 11

Un hombre de 43 años perdió el control de su Chevrolet Sonic por la presencia de piedras sueltas e impactó contra un poste de alumbrado en la Ruta 11, en Oro Verde; no sufrió lesiones.

26 de octubre 2026 · 09:35hs
Oro Verde: un auto chocó contra un poste de alumbrado en la Ruta 11

Un conductor de 43 años protagonizó un siniestro vial este lunes por la mañana en Oro Verde. El hecho ocurrió alrededor de las 6, sobre la Ruta Provincial N.º 11, a la altura del kilómetro 5,5. Afortunadamente, el hombre no sufrió lesiones.

Según se informó desde la Policía, el automovilista circulaba en sentido norte-sur a bordo de un Chevrolet Sonic cuando intentó ingresar a la colectora. Al frenar, perdió el control del vehículo debido a la presencia de piedras sueltas sobre la calzada y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

LEER MÁS: Una joven chocó contra una estructura metálica y el auto quedó sobre una boca de tormenta

Tras el incidente, personal policial de la Comisaría de Oro Verde intervino en el lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Por su parte, el conductor gestionó el servicio de grúa a través de su compañía aseguradora para retirar el automóvil. Pese a los daños materiales ocasionados por el impacto, no se registraron personas lesionadas.

Oro Verde Ruta 11
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