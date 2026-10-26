La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

La memoria, el arte y las tradiciones populares se encontrarán este domingo 1 de noviembre en la sede de la Asociación Civil Barriletes , en Courreges 418, Paraná. Desde las 18.30, el ciclo “El teatro sale al patio” ofrecerá una propuesta especial en la víspera del Día de Muertos, con teatro, música, poesía y una invitación a compartir recuerdos y homenajes a quienes ya no están.

La actividad propone construir un altar colectivo en el que cada persona podrá acercar fotografías de sus seres queridos y realizar sus propias ofrendas. La iniciativa recupera una tradición presente en numerosos pueblos originarios del continente americano, que encuentran en estos rituales una manera de celebrar la memoria y mantener vivos los vínculos con quienes partieron.

La jornada tendrá como anfitriona a Teté, la enlazadora de mundos, una creación de Gabriela Trevisani, integrante de Mujeres Barderas. En esta obra, la Muerte se convierte en una trabajadora más que se pregunta por su propia identidad. Teté existe a través de la mirada de los demás: puede ser bondadosa, temible, alta o limpia, según quién la imagine y la nombre. Entre máscaras, humor, canto y poesía, la pieza propone reflexionar sobre cómo las palabras ajenas construyen identidades y qué permanece de una persona cuando cae en el olvido.

La obra lleva más de 20 funciones y formó parte de diferentes encuentros y festivales, entre ellos el evento “Día de Muertos” de la Escuela del Bardo, el II Encuentro de Teatro de Oro Verde y el Festival Uruguayense de Microteatro. También fue invitada al 10.º Festival de Teatro y Ciencia, realizado en Paraná en 2026, y a El Gesto Noble, en El Carmen de Viboral, Colombia.

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Luego llegará Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muertos, una coproducción del Colectivo Artístico VerdeViento, de Oro Verde, y la Compañía Le Feu, de Paraná. La obra presenta a Dora y Felipe, dos personajes que habitan un extraño lugar donde el tiempo parece detenido y el tránsito entre la vida y la muerte forma parte de su oficio. Entre discusiones, canciones, bromas y extravíos, ambos recorren una frontera en la que no siempre resulta sencillo distinguir quién pertenece a cada lado.

Estrenado a fines de agosto de 2025, el espectáculo recorrió distintas ciudades de Entre Ríos, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza, además de realizar una gira por México con presentaciones en Mérida, Campeche, Ozumba y Ciudad de México. La producción obtuvo el primer puesto en el Premio Municipal de Artes Escénicas de Paraná y recibió menciones por su dispositivo lumínico y su dramaturgia en la última Fiesta Provincial del Teatro.

La propuesta se completará con una cantina que ofrecerá "pan de muertos" y otras opciones para comer y beber, en un encuentro pensado para compartir el arte y la memoria desde una perspectiva comunitaria. La entrada será a la gorra y se pueden realizar reservas al 343 4657010.

Con esta edición, Barriletes vuelve a abrir su patio al encuentro entre artistas y público, invitando a transformar el recuerdo en una experiencia colectiva. Una tarde-noche para acercarse al teatro, compartir historias y celebrar la memoria a través de las expresiones culturales que mantienen vivos los lazos entre generaciones.