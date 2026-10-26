Las acciones del Bovespa registraron bajas de hasta el 40% en la inicio, tras el triunfo de Lula da Silva. La cotización del dólar en Brasil se subió un 12%.

En Brasil, la Bolsa de se derrumbó más un 14% tras el triunfo de Lula da Silva.

El índice Bovespa registró una histórica caída de entre el 14.36%, al retroceder hasta la zona de los 175.000 puntos tras haber tocado un piso intradiario cercano a las 169.500 unidades, luego del triunfo de Luiz Ignacio Lula da Silva en el balotaje contra Flávio Bolsonaro.

El impacto sobre los activos financieros se desató inmediatamente después de conocerse los resultados electorales, escenario que gatilló una masiva salida de posiciones en renta variable y una fuerte presión sobre el tipo de cambio.

Las variables del mercado brasileño mostraron los siguientes movimientos durante la rueda. En los primeros minutos de operaciones, el desplome generalizado de los papeles líderes —con caídas que rozaron el 40% en algunas compañías— obligó a las autoridades de la Bolsa de San Pablo (B3) a paralizar las cotizaciones para intentar frenar la espiral vendedora.

Además, se produjo la devaluación del Real. La divisa estadounidense exhibió una fuerte escalada en el mercado local brasileño, registrando un salto de entre el 9% y el 12% frente al real, lo que alteró significativamente los costos y la competitividad cambiaria de la región.

Suspensión de subastas de deuda: frente a la distorsión de precios y la suba abrupta en las tasas de interés de los títulos soberanos, el Tesoro Nacional de Brasil decidió cancelar las licitaciones de deuda pública programadas para la semana.