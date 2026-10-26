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Balacera en barrio Macarone de Paraná: atacaron a tiros a policías y secuestraron 11 armas

Una balacera en barrio Macarone de Paraná terminó con un intercambio de disparos con la Policía, el secuestro armas en varios allanamiento.

26 de octubre 2026 · 08:42hs
Balacera en barrio Macarone de Paraná: atacaron a tiros a policías y secuestraron 11 armas

Balacera en barrio Macarone de Paraná: atacaron a tiros a policías y secuestraron 11 armas

Una balacera registrada durante la madrugada de este lunes en barrio Macarone, en Paraná, motivó un importante operativo policial. Según se informó, dos hombres armados efectuaron disparos contra los efectivos que acudieron al lugar y luego se dieron a la fuga. En un primer allanamiento, la policía secuestró dos armas de fuego; sin embargo, más tarde el número secuestrado ascendió a 11.

El hecho se inició tras varios llamados que alertaban sobre detonaciones de armas de fuego en la zona. Al arribar, el personal policial observó a dos individuos armados que comenzaron a disparar contra los uniformados, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Tras el episodio, los sospechosos escaparon y se desplegó un operativo con la participación de distintas dependencias policiales para dar con los responsables.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron localizar y secuestrar dos pistolas, una calibre .22 y otra calibre .45. Además, se incautaron numerosas vainas servidas y otros elementos considerados de interés para la investigación.

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Allanamiento

En el lugar también se constataron impactos de arma de fuego en viviendas del sector, lo que da cuenta de la peligrosidad del episodio.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se realizó un allanamiento que arrojó resultado positivo, con el secuestro de nuevos elementos vinculados al hecho.

11 armas secuestradas

Más tarde, el número secuestrado de armas ascendió a 11, entre ellas algunas 9 milímetros, 11, 25 y 22. Algunas con cargadores extensibles. Además, una de las pistolas tenía una munición colocada en la recámara, por lo que se encontraba en condiciones de disparar.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas.

barrio macarone Paraná Policías
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