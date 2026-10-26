Fogón Entrerriano presenta una noche de música litoraleña con Arapoty Dúo y Litoral Mitá

La Casa de la Cultura de Paraná recibirá este viernes 30 de octubre, a las 21, una nueva edición del ciclo Fogón Entrerriano

La música del litoral volverá a reunirse alrededor de un escenario en una nueva edición del Fogón Entrerriano. Este viernes 30 de octubre, a las 21, la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, en Paraná, recibirá a Arapoty Dúo y Litoral Mitá, dos propuestas que exploran los sonidos, las historias y la identidad musical de la región.

Con entrada libre y gratuita, la invitación propone compartir una noche de música en vivo, encuentro y tradición, con artistas que recuperan los ritmos litoraleños y los acercan a nuevas generaciones desde distintas búsquedas sonoras.

Arapoty Dúo, integrado por Mauro Leyes y Agustina Monzón, recorre géneros como el chamamé, el rasguido doble, la guarania y el gualambao. Su propuesta enlaza música y poesía con una mirada puesta en la identidad del litoral, a través de un repertorio que dialoga con las raíces culturales de la región.

Por su parte, Litoral Mitá es una banda entrerriana liderada por el acordeonista Benjamín Roskopf. Su música combina el chamamé y otros ritmos litoraleños con una estética contemporánea. En los últimos años, el grupo consolidó su recorrido artístico y obtuvo el reconocimiento Revelación en el 59.º Festival del Folklore Correntino, realizado en 2025. Durante 2026, también se presentó en el Palacio Libertad y en el canal de streaming OLGA.

El Fogón Entrerriano forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que impulsa propuestas para fortalecer la participación cultural y el encuentro entre artistas y público.

Con dos proyectos musicales que encuentran en el litoral una fuente de inspiración, la nueva edición invita a disfrutar de una noche donde el chamamé, la poesía y los sonidos de la región serán protagonistas. La actividad contará con servicio de cantina y busca mantener vivo el espíritu de los fogones: compartir la música, celebrar las raíces y encontrarse alrededor de la cultura.