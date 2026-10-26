Uno Entre Rios | Escenario | Fogón Entrerriano

Fogón Entrerriano presenta una noche de música litoraleña con Arapoty Dúo y Litoral Mitá

La Casa de la Cultura de Paraná recibirá este viernes 30 de octubre, a las 21, una nueva edición del ciclo Fogón Entrerriano

26 de octubre 2026 · 13:24hs
Fogón Entrerriano presenta una noche de música litoraleña con Arapoty Dúo y Litoral Mitá

La música del litoral volverá a reunirse alrededor de un escenario en una nueva edición del Fogón Entrerriano. Este viernes 30 de octubre, a las 21, la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, en Paraná, recibirá a Arapoty Dúo y Litoral Mitá, dos propuestas que exploran los sonidos, las historias y la identidad musical de la región.

El Fogón Entrerriano reúne dos propuestas musicales de la región

Con entrada libre y gratuita, la invitación propone compartir una noche de música en vivo, encuentro y tradición, con artistas que recuperan los ritmos litoraleños y los acercan a nuevas generaciones desde distintas búsquedas sonoras.

Arapoty Dúo, integrado por Mauro Leyes y Agustina Monzón, recorre géneros como el chamamé, el rasguido doble, la guarania y el gualambao. Su propuesta enlaza música y poesía con una mirada puesta en la identidad del litoral, a través de un repertorio que dialoga con las raíces culturales de la región.

Por su parte, Litoral Mitá es una banda entrerriana liderada por el acordeonista Benjamín Roskopf. Su música combina el chamamé y otros ritmos litoraleños con una estética contemporánea. En los últimos años, el grupo consolidó su recorrido artístico y obtuvo el reconocimiento Revelación en el 59.º Festival del Folklore Correntino, realizado en 2025. Durante 2026, también se presentó en el Palacio Libertad y en el canal de streaming OLGA.

El Fogón Entrerriano forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que impulsa propuestas para fortalecer la participación cultural y el encuentro entre artistas y público.

Con dos proyectos musicales que encuentran en el litoral una fuente de inspiración, la nueva edición invita a disfrutar de una noche donde el chamamé, la poesía y los sonidos de la región serán protagonistas. La actividad contará con servicio de cantina y busca mantener vivo el espíritu de los fogones: compartir la música, celebrar las raíces y encontrarse alrededor de la cultura.

LEER MÁS: La Biblioteca Popular del Paraná celebra 15 años de su Noche de Pijamas con arte, cuentos y juegos

Fogón Entrerriano región Árapoty Dúo
Noticias relacionadas
A Toda Orquesta amplió el acceso a la cultura entrerriana

A Toda Orquesta llegó a más de 6 mil estudiantes entrerrianos

Dillom desembarcó en Santa Fe con canciones de Post Mortem y La Nueva Violencia

Dillom llegó a Santa Fe con canciones de Post Mortem y La Nueva Violencia

no te va gustar despide el ano con tres shows en buenos aires

No Te Va Gustar despide el año con tres shows en Buenos Aires

Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi le cantarán al papa León XIV durante su visita a la Argentina

Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi le cantarán al papa León XIV durante su visita a la Argentina

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Milei saludó e hizo un six-seven desde el balcón de Casa Rosada antes de encabezar la reunión de Gabinete

Milei saludó e hizo un "six-seven" desde el balcón de Casa Rosada antes de encabezar la reunión de Gabinete

Ultimo Momento
Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Milei saludó e hizo un six-seven desde el balcón de Casa Rosada antes de encabezar la reunión de Gabinete

Milei saludó e hizo un "six-seven" desde el balcón de Casa Rosada antes de encabezar la reunión de Gabinete

Nueva Chicago empató ante San Martín y alcanzó a Patronato en las posiciones

Nueva Chicago empató ante San Martín y alcanzó a Patronato en las posiciones

La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

Policiales
Seguirá preso un joven que irá a juicio por narcotráfico en Concordia

Seguirá preso un joven que irá a juicio por narcotráfico en Concordia

Oro Verde: un auto chocó contra un poste de alumbrado en la Ruta 11

Oro Verde: un auto chocó contra un poste de alumbrado en la Ruta 11

Balacera en barrio Macarone de Paraná: atacaron a tiros a policías y secuestraron 11 armas

Balacera en barrio Macarone de Paraná: atacaron a tiros a policías y secuestraron 11 armas

Expulsan del Estado al exjefe del Registro Civil de Federal acorralado por un sumario y una causa penal

Expulsan del Estado al exjefe del Registro Civil de Federal acorralado por un sumario y una causa penal

Una joven chocó contra una estructura metálica y el auto quedó sobre una boca de tormenta

Una joven chocó contra una estructura metálica y el auto quedó sobre una boca de tormenta

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos y la Unión Europea fortalecen su agenda de cooperación estratégica

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

Entre Ríos oficializó un aumento del 3,5% para estatales y actualizó los salarios mínimos

La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

La Asociación Civil Barriletes prepara una noche de teatro en la víspera del Día de Muertos

Fogón Entrerriano presenta una noche de música litoraleña con Arapoty Dúo y Litoral Mitá

Fogón Entrerriano presenta una noche de música litoraleña con Arapoty Dúo y Litoral Mitá

La Biblioteca Popular del Paraná celebra 15 años de su Noche de Pijamas con arte, cuentos y juegos

La Biblioteca Popular del Paraná celebra 15 años de su Noche de Pijamas con arte, cuentos y juegos

Dejanos tu comentario