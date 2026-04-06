La Selección argentina de hockey sobre patines se consagró en la Copa de las Naciones en Montreux, Suiza, al vencer 2-0 a Italia en la final, con dos goles de Danilo Rampulla. El equipo conducido por José Luis Páez coronó así una actuación sostenida a lo largo del torneo.
La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza
La Selección Argentina se consagró campeón de la Copa de las Naciones al imponerse por 2-0 en la final sobre Italia.
En la fase de grupos, Argentina inició su camino con una goleada 7-1 sobre Montreux HC, luego superó 2-1 a Angola y cerró la etapa con una derrota 5-2 ante Italia, resultado que la ubicó en el segundo puesto de su zona. Más tarde, en semifinales, el conjunto nacional se impuso 3-1 a Portugal para acceder a la definición.
La final fue un encuentro cerrado y de fuerte exigencia física, pero Argentina resolvió el partido en los momentos clave. Rampulla marcó en el primer tiempo y volvió a convertir sobre el cierre para sellar el 2-0. Con este título, el seleccionado albiceleste reafirmó su presencia en el plano internacional y sumó una nueva conquista en el tradicional certamen europeo.