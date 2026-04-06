La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza La Selección Argentina se consagró campeón de la Copa de las Naciones al imponerse por 2-0 en la final sobre Italia. 6 de abril 2026 · 17:48hs

La Selección Argentina de hockey sobre patines logró el bicampeonato en el certamen.

La Selección argentina de hockey sobre patines se consagró en la Copa de las Naciones en Montreux, Suiza, al vencer 2-0 a Italia en la final, con dos goles de Danilo Rampulla. El equipo conducido por José Luis Páez coronó así una actuación sostenida a lo largo del torneo.

En la fase de grupos, Argentina inició su camino con una goleada 7-1 sobre Montreux HC, luego superó 2-1 a Angola y cerró la etapa con una derrota 5-2 ante Italia, resultado que la ubicó en el segundo puesto de su zona. Más tarde, en semifinales, el conjunto nacional se impuso 3-1 a Portugal para acceder a la definición.

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La final fue un encuentro cerrado y de fuerte exigencia física, pero Argentina resolvió el partido en los momentos clave. Rampulla marcó en el primer tiempo y volvió a convertir sobre el cierre para sellar el 2-0. Con este título, el seleccionado albiceleste reafirmó su presencia en el plano internacional y sumó una nueva conquista en el tradicional certamen europeo.