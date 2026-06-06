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Argentina juega su primer ensayo de cara al Mundial 2026

La Selección Argentina se mide con Honduras desde las 21 en el Kyle Field, en Texas. El equipo de Scaloni cuenta con varias bajas.

6 de junio 2026 · 08:19hs
Argentina tuvo un nuevo entrenamiento.

AFA

Argentina tuvo un nuevo entrenamiento.

La Selección Argentina y Honduras jugarán este sábado desde las 21 en el Kyle Field, en Texas, por el primer amistoso previo al Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi, quien será preservado para continuar con la puesta a punto desde lo físico, y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en la preparación, aunque contará con varias bajas para preservar a los lesionados.

El entrenador podrá evaluar a sus dirigidos en un compromiso oficial por primera vez desde que comenzó la preparación para la Copa del Mundo el lunes pasado. La idea es que sumen minutos los que no tengan ningún problema físico, por eso los que arrastran molestias no serán parte y en su lugar habrá varios que fueron citados para estos amistosos, pero no disputarán el Mundial.

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Por su parte, el conjunto centroamericano no pudo lograr clasificarse (quedó segundo en el grupo C detrás de Haití) y ya transita la etapa de preparación para la próxima edición de la cita máxima, que será en 2030. El entrenador es el español José Francisco Medina, quien asumió a principios de marzo y solo registra un empate ante Perú por 2-2.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Honduras

Juan Musso; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López o Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Honduras vs. la Selección Argentina

Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.

Datos del partido: dónde ver Argentina vs. Honduras. por el Mundial 2026

Hora: 21.

TV: TyC Sports

Estadio: Kyle Field de Texas

Historial de Argentina vs. Honduras

Argentina ganó: 8

Honduras ganó: 0

Empataron: 2

Cómo sigue el camino de Argentina después de Honduras

Después del encuentro frente la Bicolor, el campeón del mundo se quedará en Texas y allí llevará a cabo la práctica durnate el domingo, que será a puertas cerradas. Posteriormente, el lunes se dirigirá a Alabama -aún más al este- para la prueba del martes 9 en Auburn con Islandia.

Ese mismo día, el grupo retornará a Kansas para trabajar hasta el debut mundialista del martes 16 de junio con Argelia en esa misma ciudad. Con Austria el lunes 22, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker de Kansas. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora si se toman el chárter esa madrugada o pasan la noche allí.

Argentina Mundial 2026 Selección Argentina Honduras
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