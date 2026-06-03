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¿Cambios en la lista de la Selección Argentina?

El cuerpo técnico de la Selección Argentina le comunicó a Emiliano Buendía que cancele sus vacaciones.

3 de junio 2026 · 12:06hs
El cuerpo técnico de la Selección Argentina le comunicó a Emiliano Buendía que cancele sus vacaciones.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina le comunicó a Emiliano Buendía que cancele sus vacaciones.

La Selección Argentina continúa con su preparación con vistas al debut en la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El entrenador de la Albiceleste Lionel Scaloni ya cuenta con el alta médica de tres futbolistas, pero comenzó a tomar decisiones pensando en la defensa de la copa conquistada en Qatar 2022.

Más allá de esperar por la recuperación de Nicolás Paz quien posee un golpe y edema óseo, el cuerpo técnico se contactó con Emiliano Buendía, extremo del Aston Villa, al que alertaron sobre un posible llamado y un pedido especial: cancelar sus vacaciones y continuar entrenando.

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El futbolista fue parte de la prelista y aunque quedó afuera de la nómina definitiva para viajar a Norteamérica podría llegar si no hay avances en algunas molestias y lesiones. El caso difiere a los de Nicolás Capaldo y Máximo Perrone, que también podrían meterse en la nómina definitiva por otras lesiones.

El lateral ya se encuentra en Kansas y sería titular en el amistoso ante Honduras, mientras que el volante ex Vélez se encuentra en una situación similar a Buendía esperando un llamado. Montiel y Paredes son quienes aun permanecen con dolencias, están en recuperación y serán evaluados para saber si son reemplazados.

emiliano buendia
Emiliano Buendía marcó el segundo gol del Aston Villa, que se ilusiona con levantar el trofeo.

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A disposición de Scaloni

El entrenador Lionel Scaloni recuperó tres futbolistas con alta médica durante la segunda jornada de trabajo en campo de la Selección Argentina en Kansas, su casa mundialista.

Los primeros en recibir el alta médico fueron Julián Álvarez, Cristian Cuti Romero y Nicolás González, que trabajaron este martes nuevamente a la par del grupo. Igualmente, no serían arriesgados en el amistoso del próximo sábado frente a Honduras.

El que sí tendría su debut es Nicolás Capaldo, que jugará en el lateral derecho habida cuenta de los problemas físicos de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, que evolucionan de acuerdo al plan esperado.

El cuerpo técnico y médico sigue bien de cerca la evolución de todos los futbolistas que llegaron con problemas físicos, caso Lionel Messi, Nico Paz y Dibu Martínez, que trabajó con un vendaje especial.

Selección Argentina Scaloni Mundial 2026 Emiliano Buendía
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