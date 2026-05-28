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Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El DT de Argentina, Lionel Scaloni, presentó los 26 convocados que intentarán defender la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

28 de mayo 2026 · 18:59hs
Lionel Scaloni dio la lista de Argentina de cara al Mundial.

Lionel Scaloni dio la lista de Argentina de cara al Mundial.
Lionel Scaloni dio la lista de Argentina con un video.

Lionel Scaloni dio la lista de Argentina con un video.

La Selección Argentina presentó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. El técnico Lionel Scaloni definió quiénes serán parte del plantel que intentará, con Lionel Messi a la cabeza, defender el título en la cita con sede compartida entre Canadá, México y EE.UU.

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Lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina

Mediocampista: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Gianluca Simeone, José Manuel López y Lautaro Martínez

Los futbolistas empezarán la concentración y los entrenamientos el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, en el centro de los Estados Unidos, donde la Albiceleste jugará dos de sus tres partidos en el Grupo J.

Durante ese período de preparación, la Selección disputará dos partidos amistosos en suelo norteamericano contra dos países que no se clasificaron al Mundial: Honduras (el 6, en Texas) e Islandia (el 9, en Auburn).

Y finalmente, el sueño celeste y blanco detrás de la cuarta estrella pondrá primera el martes 16 de junio vs. Argelia en Kansas, desde las 22 (hora argentina), con transmisión en vivo de TyC Sports.

Luego continuará el lunes 22 a las 14 ante Austria, en Dallas, y regresará a Kansas para el último partido de la zona, frente a Jordania, el sábado 27 a partir de las 23.

Argentina Selección Argentina Mundial 2026
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