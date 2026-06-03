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Los biciviajeros entrerrianos fueron recibidos por el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Los entrerrianos Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez completaron una travesía de casi diez meses por 17 países. Fueron recibidos por la Scaloneta.

3 de junio 2026 · 19:24hs
Los entrerrianos junto al cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Los entrerrianos junto al cuerpo técnico de la Selección Argentina.

La aventura de tres amigos entrerrianos tuvo una recompensa difícil de imaginar cuando partieron desde Gualeguaychú en agosto de 2025. Después de recorrer más de 17.000 kilómetros en bicicleta y atravesar 17 países, Miguel Silio, Vicente Conculini y Yamandú Martínez llegaron a Kansas City y vivieron uno de los momentos más emocionantes de toda la travesía: ser recibidos por el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Entrerrianos soñadores

Los integrantes de @enbiciandoalmundo compartieron un encuentro con el entrenador Lionel Scaloni, sus colaboradores más cercanos entre ellos el paranaense Roberto Fabián Ayala y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, en el hotel donde se hospeda la Albiceleste durante la preparación para el Mundial 2026.

Los entrerrianos cumplieron un sueño.

Biciviajeros entrerrianos llegaron a Kansas City tras recorrer 17 países

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El gesto de la conducción del seleccionado nacional representó un reconocimiento a una historia de esfuerzo, sacrificio y pasión que comenzó hace casi diez meses en Entre Ríos y que fue seguida por miles de personas a través de las redes sociales.

Para los tres viajeros, el encuentro con quienes conducen al vigente campeón del mundo significó mucho más que una fotografía. Fue la confirmación de que cada kilómetro recorrido, cada noche durmiendo en carpas, escuelas, iglesias o playas, y cada desafío superado en la ruta valieron la pena.

"Enbiciando al Mundo" nació como una aventura impulsada por la pasión futbolera y el deseo de acompañar a la Selección Argentina en una nueva Copa del Mundo. Lo que comenzó como una idea de Miguel Silio terminó convirtiéndose en una de las travesías más impactantes protagonizadas por hinchas argentinos rumbo al Mundial.

La historia arrancó el 16 de agosto de 2025 en Gualeguaychú. Desde entonces atravesaron Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica enfrentando todo tipo de desafíos. Sin embargo, nunca perdieron de vista el objetivo final: llegar al lugar donde estuviera la Selección.

Ese sueño se concretó en Kansas City. Allí, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni abrió las puertas de la concentración para recibir a los cicloviajeros entrerrianos, escuchar parte de su historia y compartir un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de los tres amigos.

La imagen junto a Scaloni y sus colaboradores se transformó en el símbolo de una aventura extraordinaria. Una travesía que unió deporte, amistad y pasión por la camiseta argentina, y que encontró su premio mayor en el reconocimiento de quienes conducen al seleccionado nacional.

Entrerrianos Selección Argentina Mundial 2026
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