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Dibu Martínez transmitió tranquilidad a dos semanas del debut de Argentina en el Mundial 2026

Emiliano Dibu Martínez posteó en las redes sociales imágenes con un vendaje en la mano. Llegará en condiciones al debut de la scaloneta.

2 de junio 2026 · 11:29hs
Dibu Martínez transmitió tranquilidad a dos semanas del debut de Argentina en el Mundial 2026

Emiliano Dibu Martínez ya palpita lo que será el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El arquero campeón del mundo subió una serie de fotos a sus redes sociales para llevar tranquilidad con respecto de la evolución de la lesión ósea que arrastra en su mano izquierda.

"Día 1 con mucha ilusión. Triste de no poder hacer todo, pero contento de estar con amigos y unidos por un país", manifestó el futbolista argentino mediante un posteo en su cuenta personal de Instagram.

Atlético Paraná tropezó en el partido que abrió la serie de semifinales. 

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La publicación estuvo acompañada por imágenes correspondientes a la jornada inaugural de entrenamientos de los dirigidos por Lionel Scaloni en la ciudad de Kansas.

En el posteo del Dibu, se constató un vendaje de inmovilización focalizado sobre las falanges de los dedos anular y meñique, que le impidió realizar actividades de atajada y lo obligó a realizar movimientos exclusivamente con los pies sobre el terreno de juego.

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La lesión de Emiliano Dibu Martínez

El marplatense se lesionó el dedo de la mano izquierda durante la final en la que el Aston Villa, equipo en el que milita desde 2020, conquistó la Europa League ante el Friburgo el pasado 20 de mayo en Estambul.

La planificación pensada por el seleccionador Lionel Scaloni estipula que el titular con la Selección argentina sea preservado por completo y no sume minutos en los próximos compromisos amistosos pautados ante Honduras e Islandia, minimizando cualquier margen de contingencia física.

Los especialistas que acompañan a la delegación estiman que el Dibu Martínez asimilará el proceso de consolidación de la fractura a tiempo y llegará en óptimas condiciones competitivas para el debut oficial en el Grupo J frente a Argelia, programado para el próximo martes 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium.

Dibu Martínez Mundial 2026 Selección Argentina
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