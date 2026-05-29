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Bombazo en River Plate: Nicolás Otamendi firmará su contrato este viernes

Nicolás Otamendi firmará su contrato con River Plate este viernes y será el primer refuerzo de Coudet antes de sumarse a la Selección Argentina.

29 de mayo 2026 · 14:31hs
Bombazo en River Plate: Nicolás Otamendi firmará su contrato este viernes.

Bombazo en River Plate: Nicolás Otamendi firmará su contrato este viernes.

Nicolás Otamendi firmará su contrato con River Plate este viernes y se convertirá en el primer refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet, en una operación que ya fue adelantada por distintos medios como Olé y ESPN.

La idea del club de Núñez es que el defensor central selle un vínculo por 18 meses antes de incorporarse a la Selección Argentina para disputar la próxima Copa del Mundo.

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De esta manera, River Plate suma una incorporación de jerarquía en la defensa de cara a los desafíos locales e internacionales que afrontará en la temporada.

River Plate Nicolás Otamendi Selección Argentina
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