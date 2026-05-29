Bombazo en River Plate: Nicolás Otamendi firmará su contrato este viernes Nicolás Otamendi firmará su contrato con River Plate este viernes y será el primer refuerzo de Coudet antes de sumarse a la Selección Argentina. 29 de mayo 2026 · 14:31hs

Bombazo en River Plate: Nicolás Otamendi firmará su contrato este viernes.

Nicolás Otamendi firmará su contrato con River Plate este viernes y se convertirá en el primer refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet, en una operación que ya fue adelantada por distintos medios como Olé y ESPN.

La idea del club de Núñez es que el defensor central selle un vínculo por 18 meses antes de incorporarse a la Selección Argentina para disputar la próxima Copa del Mundo.

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski Libertadores y Sudamericana: así quedan los octavos y los playoff

LEER MÁS: River Plate goleó a Blooming en el Monumental y terminó primero de su grupo Impacto en el mercado: Nicolás Otamendi será jugador de River Plate Nicolás Otamendi (1).jpeg De esta manera, River Plate suma una incorporación de jerarquía en la defensa de cara a los desafíos locales e internacionales que afrontará en la temporada.