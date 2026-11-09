Uno Entre Rios | Ovación | Ailén Argañaraz

La paranaense Ailén Argañaraz se consagró campeona de la Ambapa

En la localidad de Colonia Ayuí, Ailén Argañaraz venció a la federalense Brisa González para conquistar el título de la Ambapa de la categoría Hasta 54 kilos.

9 de noviembre 2026 · 16:46hs
Ailén Argañaraz se impuso por RSC en el segundo asalto.

Ailén Argañaraz se impuso por RSC en el segundo asalto.

Triunfo y coronación para el boxeo paranaense. En la Escuela Primaria Nº 16 Manuel Pacífico Antequeda de la localidad de Colonia Ayuí, la pugilista de la capital entrerriana Ailén Argañaraz conquistó el título de la categoría Hasta 54 kilos de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs (Ambapa).

La Pantera se impuso por Réferi Suspende Combate (RSC) en el minuto con 15 segundos del segundo asalto sobre la federalense Brisa González para quedarse con el cinturón.

Además de la pupila de Justo Nocaut Martínez, también se presentó otro paranaense. Marcos Jaime, del gimnasio de César Jaime en el Club Peñarol, derrotó por RSC al minuto con 30 segundos del primer asalto a Rubén Maciel, oriundo de Los Charrúas.

Hubo boxeo en el Club San Agustín

Ante un estadio Abel Ruiz colmado, el gualeguaychuense Catriel Álvarez (foto) conquistó el título de la Federación Entrerriana de Box (FEB) de la categoría Hasta 64 kilos, que estaba vacante, al derrotar por puntos, en decisión no unánime, al local Agustín Ramírez.

En el evento organizado por el Team Pistrilli se regustraron los siguientes resultados:

Marcos Orrego (Team Peligro) vs Tomas Omar (Payabox). Empate

Lesa Colman (Team Saavedra) vs Germán Argañaraz (Gimnasio Justo Martínez). Ganó Argañaraz por puntos

Walter González (Team Peligro) vs Nahuel Vera (Gualeguaychú). Ganó González por puntos

Maximiliano Gómez (Team Pistrilli) vs Santiago Vergara (Gimnasio Palacios). Ganó Vergara por puntos

Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Joaquín Noghera (Gimnasio Toa Fight). Ganó Gómez por puntos

Junior Barrientos (Team Pistrilli) vs Valentín Pérez (Santa Fe). Ganó Pérez por puntos

Jeremías Castillo (Gualeguaychú) vs Jonatán Salcedo (Santa Fe). Ganó Salcedo por puntos

Luis Suárez (Team Pistrilli) vs Fabián Viña (Santa Fe). Empate

Sofía Silva (Moto Box) vs Camila Furlán (Team Saavedra). Ganó Silva por puntos

Agustín Ramírez (Team Pistrilli) vs Catriel Álvarez (Gualeguaychú). Ganó Álvarez por puntos y conquistó el título FEB Hasta 64 kilos.

Ailén Argañaraz Ambapa Colonia Ayuí boxeo
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