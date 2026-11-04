Ailén Argañaraz, la Pantera que afila sus garras para ir por los cinturones

La paranaense Ailén Argañaraz peleará este sábado en Colonia Ayuí y el 21 en Gualeguaychú, por dos títulos de la Ambapa en distintas categorías.

Con el anhelo de poder cumplir una promesa que realizó cuando tenía 11 años, la boxeadora paranaense Ailén Argañaraz tiene una agenda cargada antes de finalizar el 2026. La Pantera ya tiene tres peleas confirmadas para este mes, y podría sumarle mas en diciembre, por lo que se está preparando arduamente bajo las órdenes de su técnico, Justo Nocaut Martínez.

Su primer desafío será este sábado, cuando se presente en el Club 9 de Julio de la localidad de Colonia Ayuí. Allí se enfrentará con la concordiense Uma Moledo, ante quien disputará el título de la categoría Hasta 57 kilos de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs (Ambapa).

Menos de una semana después, el viernes 13, volverá a subirse al ring. Será en el Club Palma Juniors de la capital entrerriana, donde peleará con otra paranaense, Sofía Silva del gimnasio Motobox (con quien volvería a enfrentarse el 11 de diciembre en el Club Peñarol de Paraná, aunque este choque aún no está confirmado).

Y para finalizar su cargado noviembre, el sábado 21 tendrá otro compromiso, esta vez en Gualeguaychú. Será en el Club Pueblo Nuevo, donde intercambiará golpes con la federalense Brisa González, con la que también dirimirá otro cinturón de la Ambapa, en esta oportunidad de la división Hasta 54 kilos.

Argañaraz visitó la Redacción de UNO y contó cómo espera por todos sus compromisos.

Los cinturones, sus objetivos

“Junto con mi entrenador estamos muy contentos porque se me dio la oportunidad de pelear por dos títulos en distintas categorías. Es una gran motivación, porque me vengo entrenando duro para tener chances importantes. Tengo cuatro peleas en lo que queda del año y es algo que me gusta mucho”, reconoció.

Luego se refirió a su venidera pelea ante Moledo, con quien ya combatió dos veces: “Se podría decir que voy de visitante, así que me vengo preparando súper bien, esforzándome muchísimo todos los días en el gimnasio. Ya tuve dos peleas contra Uma, la primera la gané yo en Peñarol, la segunda la ganó ella y ahora vamos por el bueno. Lo que recuerdo es que ella metía mucho la cabeza abajo para no dejarme trabajar, pero es algo que venimos practicando en el gimnasio para contrarrestarlo. La vez que perdí con ella fue todo muy difícil, porque me había olvidado el protector bucal y me prestaron uno que me dificultaba para respirar, además de que eso me frustró”.

Víctor Ludi/UNO

Tras ese combate, Ailén tendrá, con el duelo ante Silva en el medio, dos semanas para bajar tres kilos y afrontar su desafío ante González por otro cinturón.

“Bajar de peso no es algo que me complique. Al contrario, me cuesta más subir de peso para dar una categoría superior. Será otra linda oportunidad que quiero aprovechar, porque me siento bien en ambas categorías”, dijo.

“Ojalá pueda hacer las cosas bien –prosiguió– y traerme los dos cinturones a Paraná, porque sería poder cumplir una promesa que hice cuando tenía 11 años”.

Ailén Argañaraz utilizó el dolor como fuerza de energía

Cuando era una nena, Ailén recibió uno de esos duros golpes que da la vida. Pero, pese a la tristeza, a ese dolor lo canalizó como una fuente de inspiración para salir adelante y cumplir con una promesa.

“Mi hermano Matías fue boxeador amateur –contó–. Él era una persona muy disciplinada y tenía el sueño de llegar a ser campeón en este deporte, cuando lamentablemente falleció. Le gustaba muchísimo y le dedicaba mucho tiempo al boxeo. Cuando tenía 11 años le hice la promesa de que cumpliría el sueño que él no pudo, el de ser campeón. Empecé a entrenar en un gimnasio donde perdí mucho tiempo, unos cinco años, porque siempre tenían el chamuyo de que me iban a hacer pelear y no me daban bola. Me fui cansando hasta que otro de mis hermanos me contactó con Justo, que había sido el técnico de mi hermano fallecido, y él confió en mí. Llegué a su gimnasio con 16 años, me entrenó y pude debutar con él en el rincón”.

“Perderlo a mi hermano fue mi motivación para empezar a practicar este deporte, fue algo que salió de mí. Las veces que he querido tirar la toalla, además del acompañamiento de mi técnico, me frena recordar que yo le hice una promesa a él y debo cumplirla”, reflexionó con emoción.

Víctor Ludi/UNO

Sus pasos en el boxeo

La Pantera recordó cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de los puños: “Debuté el 13 de abril del año pasado y llevo 13 peleas como amateur. Después de mis primeros combates, unas cuatro veces pensé en decir ‘basta, esto no es para mí’, porque los resultados no me acompañaban. La mayoría fueron en peleas bastante cerradas, en las que sentía que había ganado pero los jueces no lo vieran así. Eso me bajoneó bastante, pero mi entrenador siempre confió en mí, me alentaba para que no me caiga y, trabajando, los resultados empezaron a llegar”.

Además, la joven dio a conocer cuáles son sus objetivos en el deporte: “Tengo 18 años y quiero llegar a lo más alto que pueda. Si bien no me apuro, creo que dentro de no mucho tiempo pasaré a profesional. Pero voy paso a paso, tengo que seguir entrenando y aprendiendo”.

“Me gusta curtirme arriba del ring, y hacer peleas de palo y palo, por más que mi entrenador se enoje y me rete porque me tengo que cubrir. Me siento cómoda peleando así y creo que a la gente le gusta ese tipo de peleas”, concluyó describiendo su estilo de combate.

Presentan la velada en el Club San Agustín

Agustín Ramírez se enfrentará con Catriel Álvarez, de Gualeguaychú, por el cinturón de la FEB. Víctor Ludi/UNO

Este miércoles se realizará la conferencia de presentación del festival boxístico que se realizará el viernes en el Club San Agustín de Paraná, donde el local Agustín Ramírez (foto) y el gualeguaychuense Catriel Álvarez disputarán el vacante título provincial de la categoría Hasta 64 kilos. El evento será a partir de las 18, en el casino Neo Mayorazgo.