Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Más de 30 asociaciones participaron del encuentro de la Feria de las Colectividades realizado en Sala Mayo

La 35ª edición de la Feria de las Colectividades y el 8° Festival Patio de Sabores cerraron este domingo con un balance positivo y una importante concurrencia de público en Sala Mayo de Paraná. Más de 30 asociaciones formaron parte de la propuesta, que durante dos jornadas invitó a recorrer distintas culturas a través de sus comidas, expresiones artísticas y tradiciones.

Organizado por la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, el encuentro contó con más de 45 representaciones artísticas y una amplia oferta gastronómica.

Los visitantes pudieron disfrutar de platos típicos, conocer los stands culturales, fotografiarse con trajes tradicionales y participar de talleres de danzas, demostraciones de oficios y actividades interactivas.

Sebastián Tommasi, director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, destacó la presencia de turistas y visitantes extranjeros, además del interés por conocer el trabajo que desarrollan las instituciones. Por su parte, José Gareis, presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, puso en valor el compromiso de las asociaciones, que trabajan durante meses para preparar cada presentación.

Entre las propuestas se destacaron los sabores de la gastronomía alemana, como las salchichas con chucrut y los pirok, y las especialidades eslovenas, entre ellas potica y strudel de manzana y papa. También hubo espacio para las tradiciones artesanales, los bordados y los huevos pintados.

Una de las novedades fue la participación de la Asociación Basilicata de Entre Ríos, recientemente constituida, que tuvo su primera experiencia en la feria y representó a esta región del sur de Italia.

Con una respuesta positiva del público y un importante movimiento en los espacios gastronómicos y culturales, la Feria de las Colectividades volvió a poner en valor el aporte de las comunidades inmigrantes a la identidad de Paraná y Entre Ríos. Una celebración que, año tras año, permite compartir historias, sabores y costumbres que forman parte de la memoria colectiva.