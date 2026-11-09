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Paraná abrió las puertas de su historia en el Museo de la Ciudad

El Museo César Blas Pérez Colman abrió sus puertas con propuestas para todas las edades. Juguetes antiguos, recuerdos de la escuela pública, muestras sobre la última dictadura

9 de noviembre 2026 · 13:12hs
Paraná abrió las puertas de su historia en el Museo de la Ciudad

Paraná abrió las puertas de su historia en el Museo de la Ciudad

La historia de Paraná se hizo presente en cada sala del Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman durante una nueva edición de la Noche de los Museos. Vecinos, familias y visitantes se acercaron para recorrer sus exposiciones y descubrir objetos, relatos y recuerdos que forman parte de la identidad colectiva.

El Museo de la Ciudad invitó a redescubrir la identidad y el patrimonio de Paraná

La programación incluyó propuestas para las infancias, muestras sobre la educación pública, espacios dedicados a la memoria argentina y un recorrido por distintos momentos de la historia de la capital entrerriana.

Una de las novedades fue “Historias sobre ruedas”, una exposición especialmente pensada para los más chicos, que reunió juguetes y vehículos de distintas épocas. Cochecitos de bebé con más de cien años de antigüedad, triciclos y autos de chapa permitieron recuperar juegos y costumbres de otras generaciones. Además, los niños participaron de actividades recreativas, fabricaron sus propios juguetes y pudieron llevárselos a casa.

La jornada también tuvo como protagonista a Rojo Carrera, un artista plástico de apenas 10 años que compartió su talento y realizó pinturas en el museo, sumando una mirada creativa a la propuesta.

El museo cuenta con cuatro salas que abordan diferentes aspectos de la historia local y nacional. Una de ellas ofrece un recorrido cronológico por Paraná, mientras que las restantes presentan exposiciones temáticas que se renuevan periódicamente.

Entre ellas se destaca el espacio dedicado a la educación pública, que recupera el lugar de Paraná en la historia del sistema educativo argentino. Guardapolvos, cuadernos, manuales y antiguos libros de lectura permiten reconstruir distintas experiencias escolares. También se exhiben publicaciones emblemáticas, como El Patito Sirirí, con ilustraciones de Gloria Montoya.

Otra sala propone una reflexión sobre la última dictadura cívico-militar. A través de referencias al Mundial de Fútbol de 1978, la muestra recupera el contraste entre la celebración deportiva y el contexto de terrorismo de Estado que atravesaba el país.

La directora de Museos y Patrimonio Histórico de la Municipalidad, Gisela Bahler, destacó la convocatoria y el propósito de la iniciativa. Señaló que estos horarios especiales permiten que personas que habitualmente no visitan los museos puedan acercarse y disfrutar del patrimonio de la ciudad.

Durante la jornada, también se puso en valor la importancia de recuperar los edificios históricos y generar propuestas para que la comunidad pueda conocerlos y apropiarse de ellos. En ese sentido, Bahler mencionó iniciativas municipales como el bus turístico, que durante la Noche de los Museos permitió recorrer gratuitamente distintos espacios patrimoniales.

La propuesta volvió a mostrar que los museos son mucho más que lugares donde se conservan objetos: son espacios de encuentro, aprendizaje y construcción de memoria, donde las distintas generaciones pueden reconocerse en las historias que forman parte de Paraná.

El Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman puede visitarse de martes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, y los sábados y feriados, de 14 a 18.

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Museo de la Ciudad Paraná Patrimonio Identidad
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