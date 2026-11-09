Una entrerriana emocionó al papa León XIV al entregarle un libro con su historia de vida.

La entrerriana de 78 años recibió al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione y le entregó un libro en el que relata su historia de vida.

Una entrerriana de 78 años recibió al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole , y protagonizó un emotivo encuentro en el que compartió su historia de vida y le entregó un libro de su autoría. Se trata de Marta Griselda Torres, oriunda de María Grande, quien vive en la institución desde hace varios años.

Durante el encuentro, Marta se presentó ante el Sumo Pontífice y relató las dificultades que debió afrontar desde su nacimiento, ya que tiene parálisis cerebral. A lo largo de su vida atravesó numerosas internaciones, operaciones y tratamientos médicos, además de situaciones familiares dolorosas.

Marta Torres, la entrerriana que recibió al Papa y le regaló un libro escrito desde su experiencia

La mujer contó que su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños y que, desde entonces, su padre y sus hermanos se hicieron cargo de ella. También recordó que durante años recorrió distintos lugares buscando un espacio donde pudiera vivir y recibir los cuidados que necesitaba.

En ese sentido, destacó el significado que tuvo el Cottolengo en su vida y lo describió como "un faro de luz" que le permitió encontrar un hogar, afecto y acompañamiento. "Acá he sido tan feliz. También conocí profundamente a Dios a través de las personas que me acompañaron", expresó frente a León XIV.

Marta explicó que su deseo de ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares la impulsó a escribir un libro en el que plasmó parte de su historia. Según manifestó, su intención es transmitir un mensaje de esperanza y recordarles a quienes viven circunstancias difíciles que no están solos y que tienen derecho a ser recibidos, amados y respetados.

"Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida", le dijo al pontífice mientras le hacía entrega del ejemplar. En su testimonio también agradeció por todo lo vivido y reconoció que, a pesar de las dificultades, recibió numerosas muestras de amor y solidaridad. "Muchas cruces, sí. Pero muchos regalos", sostuvo.

Al finalizar sus palabras, Marta agradeció a León XIV por haber visitado la institución, por haberlos elegido y por poner su mirada en las personas que allí viven. "¡Gracias, Santo Padre!", expresó emocionada. Como gesto de afecto, el Papa le obsequió un rosario.

La visita se realizó este lunes 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución que alberga a unas 400 personas con discapacidad y patologías severas, y que además brinda atención ambulatoria a otras 100.

El encuentro tuvo un significado especial para Marta, que encontró en el establecimiento un lugar de pertenencia y contención, y pudo compartir personalmente con el Papa una historia marcada por las dificultades, pero también por la fe, el acompañamiento y la esperanza.