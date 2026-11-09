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Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

Carmen Barbieri permanece aislada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, luego de recibir el diagnóstico positivo de COVID-19

9 de noviembre 2026 · 12:17hs
Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

Carmen Barbieri atraviesa un nuevo problema de salud. La conductora fue diagnosticada con COVID-19 y continúa internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Debido al resultado positivo, permanece aislada en su habitación y no puede recibir visitas, mientras el equipo médico mantiene estrictas medidas de prevención.

Preocupación por Carmen Barbieri: está aislada tras dar positivo de coronavirus

Según informó la periodista Laura Ubfal, la capocómica está consciente y tiene su teléfono celular para comunicarse con familiares y amigos. Sin embargo, debe permanecer sola en la habitación. Los profesionales que la atienden utilizan barbijos, cofias y trajes especiales para evitar posibles contagios.

Desde Costa Rica, donde se encuentra grabando el programa Resto del Mundo, su hijo Federico Bal se refirió al estado de salud de su mamá. En declaraciones al portal TN, contó que Carmen viene de atravesar una seguidilla de complicaciones y manifestó su esperanza de que pueda recuperarse pronto. También estimó que recibiría el alta médica en los próximos días.

Un período complicado para su salud

Este nuevo diagnóstico llega después de varias semanas difíciles para la conductora. A fines de octubre, Barbieri había atravesado un cuadro de broncoespasmo, gripe y fiebre alta, con temperaturas que alcanzaron los 40 grados. La situación la obligó a suspender sus actividades laborales y permanecer en reposo.

Cuando intentó retomar su rutina, sufrió una nueva descompensación antes de dirigirse al canal. En aquella oportunidad, tuvo una lipotimia, baja de presión y mareos que le impidieron continuar con sus actividades.

“Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”, había contado entonces.

La Clínica Zabala también fue el escenario de uno de los episodios más delicados de su vida. En 2021, Carmen permaneció internada durante 20 días en coma inducido debido a complicaciones derivadas del coronavirus. En 2023 volvió a necesitar atención médica en el mismo centro de salud.

Ahora, con un nuevo diagnóstico de COVID-19, la artista permanece bajo seguimiento médico y aislada, mientras su familia y sus seguidores esperan buenas noticias sobre su recuperación.

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Carmen Barbieri Covid Salud
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