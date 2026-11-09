Colón RC y CUCU definirán el título del Torneo Provincial de la UER

Ambos equipos se clasificaron para la final de la Serie A del Torneo Provincial, tras superar a Tilcara y Camatí, respectivamente.

Colón RC, el actual tricampeón del Torneo Provincial, se medirá contra el máximo ganador del certamen, CUCU.

El Clausura del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER) ya tiene definidos a sus finalistas. Colón RC y el Club Universitario de Concepción del Uruguay (CUCU) se enfrentarán por el título de la Copa de Oro de la Serie A.

Las semifinales de la Serie A se disputaron en Concepción del Uruguay y dejaron dos triunfos contundentes. CUCU ratificó su buen presente al imponerse por un categórico 74 a 0 sobre Camatí de Viale, mientras que Colón RC consiguió el pasaje a la final luego de vencer por 37 a 17 a Tilcara de Paraná.

De esta manera, el conjunto colonense y el representante uruguayense se medirán en el partido decisivo, con el objetivo de quedarse con la corona provincial.

En la Serie B del Torneo Provincial

Mientras que Nogoyá RC y Central Entrerriano de Gualeguaychú protagonizarán la definición de la Serie B. Nogoyá RC tuvo una destacada actuación y derrotó por 60 a 22 a Unión de Crespo, mientras que Central Entrerriano consiguió una ajustada victoria por 29 a 26 frente a Los Espinillos de Concordia.

Así, los representantes de Nogoyá y Gualeguaychú definirán el campeonato de la categoría, en un encuentro que promete paridad y emociones.

Las finales del Torneo Provincial Clausura Entrerriano se disputarán el próximo domingo, cuando quedarán consagrados los campeones de la temporada en las dos divisiones del rugby entrerriano.