El Clausura del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER) ya tiene definidos a sus finalistas. Colón RC y el Club Universitario de Concepción del Uruguay (CUCU) se enfrentarán por el título de la Copa de Oro de la Serie A.
Colón RC y CUCU definirán el título del Torneo Provincial de la UER
Ambos equipos se clasificaron para la final de la Serie A del Torneo Provincial, tras superar a Tilcara y Camatí, respectivamente.
Las semifinales de la Serie A se disputaron en Concepción del Uruguay y dejaron dos triunfos contundentes. CUCU ratificó su buen presente al imponerse por un categórico 74 a 0 sobre Camatí de Viale, mientras que Colón RC consiguió el pasaje a la final luego de vencer por 37 a 17 a Tilcara de Paraná.
De esta manera, el conjunto colonense y el representante uruguayense se medirán en el partido decisivo, con el objetivo de quedarse con la corona provincial.
En la Serie B del Torneo Provincial
Mientras que Nogoyá RC y Central Entrerriano de Gualeguaychú protagonizarán la definición de la Serie B. Nogoyá RC tuvo una destacada actuación y derrotó por 60 a 22 a Unión de Crespo, mientras que Central Entrerriano consiguió una ajustada victoria por 29 a 26 frente a Los Espinillos de Concordia.
Así, los representantes de Nogoyá y Gualeguaychú definirán el campeonato de la categoría, en un encuentro que promete paridad y emociones.
Las finales del Torneo Provincial Clausura Entrerriano se disputarán el próximo domingo, cuando quedarán consagrados los campeones de la temporada en las dos divisiones del rugby entrerriano.