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La Liga Paranaense vuelve a presentarse en la Copa País

Desde las 21, el combinado de la Liga Paranaense recibirá en cancha de Don Bosco a su par de San Martín, por el partido de ida de la Segunda Ronda.

9 de septiembre 2026 · 09:52hs
El equipo de la Liga Paranaense viene de eliminar a Laguna Paiva.

Prensa LPF

El equipo de la Liga Paranaense viene de eliminar a Laguna Paiva.

El selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) se presentará este miércoles por la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur de la Copa País. Desde las 21, en el estadio Carlos Federik del Centro de ex Alumnos Don Bosco, se medirá ante su par de la Liga Departamental de Fútbol San Martín.

La revancha se disputará la próxima semana en condición de visitante, con día, horario y estadio a confirmar.

Se viene un nuevo certamen de la Liga Paranaense de Fútbol. 

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El equipo de la Liga Paranaense ganó con autoridad los dos partidos.

La Liga Paranaense avanzó en la Copa País

El combinado de la capital entrerriana llega a esta instancia después de superar a Laguna Paiva por un global de 7-1, tras imponerse con autoridad en los dos partidos. Mientras que el equipo santafesino viene de eliminar en los penales a su par de Rafaela.

El ganador de este cruce representará a la Región Litoral Sur en las instancias finales del certamen organizado por el Consejo Federal de AFA.

Liga Paranaense Copa País San Martín Fútbol
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