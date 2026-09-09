La Liga Paranaense vuelve a presentarse en la Copa País

Desde las 21, el combinado de la Liga Paranaense recibirá en cancha de Don Bosco a su par de San Martín, por el partido de ida de la Segunda Ronda.

El equipo de la Liga Paranaense viene de eliminar a Laguna Paiva.

El selectivo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) se presentará este miércoles por la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur de la Copa País. Desde las 21, en el estadio Carlos Federik del Centro de ex Alumnos Don Bosco, se medirá ante su par de la Liga Departamental de Fútbol San Martín.

La revancha se disputará la próxima semana en condición de visitante, con día, horario y estadio a confirmar.

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El combinado de la capital entrerriana llega a esta instancia después de superar a Laguna Paiva por un global de 7-1, tras imponerse con autoridad en los dos partidos. Mientras que el equipo santafesino viene de eliminar en los penales a su par de Rafaela.

El ganador de este cruce representará a la Región Litoral Sur en las instancias finales del certamen organizado por el Consejo Federal de AFA.