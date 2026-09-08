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Platense perdió en el Maracaná y deberá ir por la hazaña en su casa

Como visitante, Platense cayó por 2 a 0 ante Fluminense en Río de Janeiro, por la ida de los cuartos de final.

8 de septiembre 2026 · 21:12hs
El histórico delantero Hulk marcó el segundo tanto del Tricolor ante Platense.

El histórico delantero Hulk marcó el segundo tanto del Tricolor ante Platense.

Platense cayó 2 a 0 ante Fluminense en el Maracaná por el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El perdedor cometió diferentes errores que comprometieron su futuro en la cita de clubes más importante de Sudamérica y está obligado a ganar como local para clasificarse a las semifinales.

Los goleadores de un partido disputado en el mítico estadio fueron el mediocampista Nonato y el delantero Hulk, a los 20 y 30 minutos del primer tiempo.

Platense quiere seguir haciendo historia.

Platense se presenta en el Maracaná para seguir haciendo historia

Platense y Deportivo Riestra repartieron puntos.

Platense y Deportivo Riestra igualaron en Vicente López

Con la caída, el Calamar queda obligado a tener un partido histórico el próximo martes 15 de septiembre desde las 19, cuando dispute el encuentro de vuelta en el estadio Ciudad de Vicente López.

Platense Fluminense Copa Libertadores Maracaná
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