La Liga Paranaense avanzó en la Copa País

El seleccionado de la Liga Paranaense goleó 4 a 0 (global 7 a 1) a Laguna Paiva y pasó a la Segunda Ronda.

El equipo de la Liga Paranaense ganó con autoridad los dos partidos.

El combinado de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) goleó y avanzó de fase en la Copa País. Como local, en el partido de vuelta de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur, se impuso por 4 a 0 sobre la Liga Regional Paivense de Fútbol.

En el estadio Luis Renaud del Atlético Neuquen Club, los goles del conjunto que dirige técnicamente Jorge Escobué fueron marcados por Arnaldo Zapata, Agustín Morales y Lucas Fontana, en dos oportunidades. De esta manera, la LPF se impuso con un global de 7 a 1, tras el 3 a 1 que logró en el partido de ida disputado en Laguna Paiva.

El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

El equipo de la Liga Paranaense va por la clasificación en la Copa País

En la Segunda Ronda del certamen de selecciones de ligas que organiza el Consejo Federal de AFA, Paraná se enfrentará con su par de la Liga Departamental de San Martín.

Terminó el Torneo Oficial de la Liga Paranaense

Con el triunfo de Don Bosco como local por 4 a 1 sobre Ciclón del Sur, finalizó la 17ª y última fecha del Torneo Oficial de la LPF. Marcio Allegrini, Jeremías Bettini, Matías Noya y Brian Pérez marcaron los goles del Salesiano; mientras que Adrián Milessi anotó para el conjunto de barrio Anacleto Medina Sur.

Prensa Ciclón del Sur

De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Nuequen 46 puntos; Oro Verde y Sportivo Urquiza 37; Don Bosco 36; Universitario 34; Belgrano 33; Instituto y Club VF 28; Patronato 25; Peñarol 22; Atlético Paraná, Ciclón del Sur y San Benito 21; Formación Independiente 16; Los Toritos 10; Camioneros y Palermo 9; Argentinos Juniors 0.

Los equipos paranaenses en el Torneo Regional Amateur

El Consejo Federal de AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la segunda fecha del Torneo Regional Amateur. Los representantes de la LPF están nucleados en la Zona 5 de la Región Litoral Sur.

El sábado, a las 16, Belgrano recibirá a Atlético Paraná. Ramiro Nadalín será el árbitro principal; mientras que Santino Gaioli y Gaspar Murador serán los jueces asistentes.

Mientras que el domingo, desde las 16, Neuquen será anfitrión de Don Bosco. El encargado de impartir justicia será Maximiliano Clauss; en tanto que como árbitros auxiliares actuarán Diego Voisard y Verónica Gaitán.