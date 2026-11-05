Franco Colapinto: "Seguimos dando saltos carrera tras carrera"

La Fórmula 1 continuará su temporada 2026 con el Gran Premio de Brasil, que se disputará desde este viernes en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos. La 20° fecha del campeonato tendrá tres entrenamientos libres y una clasificación que definirá la grilla de partida.

Franco Colapinto llegará a Brasil después de una polémica penalización en el Gran Premio de México. El argentino había terminado 8º, pero recibió una sanción de 10 segundos por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla, lo que lo relegó al 15° puesto y lo dejó sin puntos. El piloto de Alpine buscará recuperarse en Interlagos, donde afrontará una nueva fecha de la temporada.

Por su parte, Kimi Antonelli afrontará su primer fin de semana como campeón mundial de Fórmula 1. El italiano de Mercedes se consagró en México después de finalizar tercero, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, y se convirtió en el piloto más joven de la historia en conquistar el título, con 20 años.

Colapinto destacó el progreso alcanzado por su escudería en comparación con el año anterior, aunque reconoció que los problemas estructurales de un monoplaza requieren cambios profundos de cara al futuro, por ello, el 2026 dejó aprendizajes que ya están utilizando de cara al siguiente coche para iniciar de forma competitiva la próxima temporada y no tener que recuperarse a mitad del año.

“En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después, mejorando, y el equipo con lo que ocurrió el año pasado dio un salto muy grande", explicó Colapinto a los medios en Brasil. Este viernes habrá dos prácticas, a las 12.30 y a las 16 de Argentina.

"Así que contento con el balance a esta hora. Obviamente que hay mucho por mejorar y por trabajar, pero es un buen salto comparación con el año pasado, creo que en cuanto a lo que tuvimos que trabajar y en cuanto a lo que teníamos como expectativas. Si bien obviamente por ahora está más complicado llegar al quinto puesto en el campeonato que con lo que pasó en las últimas carreras, sigue siendo positivo. Seguimos dando saltos carrera tras carrera, seguimos aprendiendo un poco más del auto. Creo que para el año que viene tenemos un claro panorama de dónde hay que mezclar y eso es positivo", añadió.

La posibilidad de evolucionar en la Fórmula 1

Consultado sobre los aspectos específicos a evolucionar en el monoplaza, Colapinto remarcó que las actualizaciones a lo largo de una campaña tienen un límite y que los verdaderos saltos cualitativos se gestionan en el receso invernal por lo que, toda la data que han reunido en las últimas carreras, incluso donde el ritmo no ha sido el mejor, debería permitirles un salto de calidad.

"Creo que en cuanto a lo que hay que trabajar como equipo, lo sabemos, lo tenemos claro desde el principio de temporada porque es algo que lleva tiempo desarrollar y que son a veces cambios muy fundamentales del auto. Capaz si hay cosas más fundamentales y más grandes en las que trabajar, se tiene que esperar para el año siguiente. Y por lo general cuando vas mejorando cosas durante el año, es como poner una curita arriba de donde tenés un poco lastimado y donde tenés que mejorar un poco, pero es muy difícil mejorar el problema fundamental del auto sin hacer un cambio grande", argumentó.

Las perspectivas de Franco Colapinto para el 2027

Para Colapinto, las bases establecidas en el 2026 donde por primera vez tuvieron la unidad de potencia Mercedes, así como el desarrollo que él ha aportado como piloto titular desde el comienzo de la campaña, deberán entregar resultados en el 2027.

"Creo que cada año que empieza de cero es un poco reaprender otra vez en dónde hay que mejorar. Sabemos en la dirección que tenemos que ir para mejorar algunos problemas que tenemos, pero obviamente hasta que no lo probemos es difícil saber. Pero en general creo que va a ser mejor seguro que este año. Hay que ver cuánto mejoran los demás. Cuando termine la temporada es un poco una carrera de ingenieros saber cuánto mejora cada equipo, entonces ahí hay que esperar y ver qué pasa", concluyó.