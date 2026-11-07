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Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Brasil

Bajo una fuerte lluvia Franco Colapinto clasificó en Brasil y quedó 17°, pero por las penalizaciones avanzó dos posiciones.

7 de noviembre 2026 · 18:29hs
Franco Colapinto recibió la ovación de los argentinos

Franco Colapinto recibió la ovación de los argentinos, que en gran medida llegaron a San Pablo. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Luego de varios reconocimientos de la dirección de carrera de Fórmula 1 y ante los informes meteorológicos sobre la continuidad del mal tiempo por la lluvia, se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de San Pablo en el circuito de Interlagos tras más de una hora de espera para tener las condiciones de seguridad aceptables para los 22 pilotos. Franco Colapinto no pudo avanzar en la Q1 y quedó 17°, pero se benefició por las penalizaciones.

Franco Colapinto retrasado en Brasil.

Franco Colapinto retrasado en Brasil.

Colapinto, como el resto de sus adversarios, salió a pista para cumplir con el primer corte utilizando el juego de neumáticos para lluvia intensa (full wet) y con esas gomas cumplió una decena de giros a bordo del Alpine A526, cronometrando en su mejor paso 1’33”327/1000, registro que lo ubicó 17° y que lo marginó del resto de las sesiones.

El piloto argentino estuvo condicionado debido a la visibilidad limitada por el agua y el spray generado por otros autos, además de una degradación de las ruedas traseras que le quitó grip generando inestabilidad en el auto y no le permitió mejorar aquel registro para continuar; tampoco pudo su compañero Pierre Gasly tampoco que se ubicó 18° en la tanda, a 122 milésimas de Colapinto.

Ambos, estarán realizando una evaluación junto a los técnicos e ingenieros del equipo de Enstone sobre los datos recabados en esta clasificación y planificar cómo afrontar los 71 giros de la carrera este domingo a la hora 14 de Argentina.

La palabra de Franco Colapinto

"Fue muy malo. Creo que me faltó algo de referencia en un momento dado. Me sentí bastante lento, patinando mucho y con falta de agarre. Cuando fuimos a por el último par de vueltas, simplemente iba derrapando por todos lados, sin tracción ni tren delantero", explicó Colapinto.

“Mi última vuelta fue realmente mala en términos de entrega de potencia y estaba patinando muchísimo”, dijo.

Vale señalar que debido a las penalizaciones para Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari) por cambios de componentes y motor de combustión, los Alpine podrán escalar un par de posiciones en la grilla.

"Hoy no encontramos el compromiso adecuado sobre mojado. Ojalá los neumáticos intermedios vayan mejor que los de lluvia extrema. Creo que va a ser una carrera larga, con penalizaciones y mucha gente saliendo desde el fondo, así que intentaremos hacer lo mejor posible para remontar", concluyó Colapinto.

La pole fue para Lando Norris en Brasil

Con el McLaren el británico Lando Norris se sintió ‘como pez en el agua’ en la pista paulista y bajo la lluvia –que se intensificó con el transcurso de la tanda– fue el mejor de la clasificación al marcar 1’27”470/1000 (a 177,735 kilómetro por hora de promedio) para recorrer los 4.309 metros y quedarse con la pole en este circuito como lo hizo anteriormente en 2024 y 2025.

Lando Norris, poleman en Interlagos. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Lando Norris, poleman en Interlagos. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

En la tabla precedió a su compatriota George Russell, que se quejó con su equipo por ‘errarle’ en la información y ante ello no pudo acortar la diferencia de 204/1000 con el Mercedes, pero deberá penalizar cinco lugares por cambios en su unidad de potencia.

Tercero, a 625/1000, quedó el italiano y flamante campeón Kimi Antonelli, quien con el recargo de puestos de su compañero (que largará 7°) será quien se ubique detrás de Norris en la grilla paulista. Detrás suyo clasificó el monegasco Charles Leclerc que también deberá penalizar (diez posiciones), aventajando a Racing Bulls de Liam Lawson quien cerró la brecha de menos de un segundo de diferencia con respecto al poleman.

El Top10 se completó con Nico Hülkenberg a bordo del Audi, superando a Isack Hadjar (Red Bull) y Oliver Bearman (Haas), ellos fueron seguidos por Fernando Alonso (Aston Martin) y Alex Albon (Williams); por su parte, el debutante Rafael Cámara alcanzó la segunda parte de la clasificación y fue 11° a pesar de un despiste con el Haas en el ascenso a la recta principal y que acortó unos segundos la tanda con bandera roja.

Franco Colapinto Brasil Fórmula 1
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