Franco Colapinto con un positivo inicio en el GP de Brasil

Franco Colapinto se ubicó 11° en la segunda tanda de entrenamientos en Interlagos. La tanda fue dominada por Kimi Antonelli.

La actividad de la segunda práctica del Gran Premio de San Pablo, 20ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, se completaron en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos en donde Franco Colapinto continuó con su fase de preparación a bordo del Alpine A526 y concluyendo en la 11ª posición, luego de marcar 1’11”996/1000 en el mejor de sus 28 giros, con un juego de neumáticos blandos.

El piloto argentino selló su trabajo junto a Stuart Barlow, el ingeniero de pista, el cual se basó en empezar con el compuesto de neumático duro a fin de chequear el ritmo para la carrera, teniendo en el final la configuración del coche con mayor carga de combustible para evaluar el rendimiento y estabilidad dando vueltas de 76 segundos en los 4.309 metros del trazado paulista; Colapinto cerró su labor simulando una parada de boxes y calzando otra vez gomas rojas.

Con respecto a su compañero Pierre Gasly, quien no realizó la primera práctica debido a que cedió su coche a Gabriele Minì, quedó ubicado 14° con un tiempo de 1’12”109/1000 distanciado del pilarense por 113 milésimas y no pudiendo mejorar esa referencia debido a las condiciones meteorológicas, por el cielo nublado y una neblina que se incrementó sobre el cierre de la sesión de 60 minutos, la temperatura de pista no superó los 20°C y esto incidió en que los neumáticos no contaran con el grip suficiente para obtener mejores tiempos.

Andrea Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo con un giro de 1’10”763/1000 que le permitió aventajar a Lando Norris (a 253/1000) y a Max Verstappen (a 259/1000).

En la primera práctica libre, el protagonista argentino terminó ubicado en la 9° colocación luego de haber registrado un tiempo de 1’12”654/1000 al comando de su Alpine A526. El líder de la sesión, en tanto, fue Lando Norris, que con su McLaren le sacó 937 milésimas al pilarense luego de hacer 1’11”717/1000. Kimi Antonelli y Max Verstappen completaron el top 3. A su vez, Gabriele Mini, compañero de Colapinto, terminó 7° a 852 milésimas de la referencia.

Cómo sigue la actividad en Brasil

Este sábado se realizará la tercera práctica desde las 11.30, mientras que la prueba de clasificación está programada para las 15 de Argentina.