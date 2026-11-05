Murió el ex piloto de Fórmula 1 Alan Jones

Durante su trayectoria consiguió 12 victorias, 24 podios y cinco pole positionsy entuvo una polémica con el piloto argentino Carlos Reutemann

Durante su trayectoria consiguió 12 victorias, 24 podios y cinco pole positionsy entuvo una polémica con el piloto argentino Carlos Reutemann

El australiano Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 en 1980 con Williams, murió el 5 de noviembre a los 80 años , tras una breve enfermedad. Su esposa, Amanda Butler-Davis, comunicó la noticia a través de la cadena pública australiana ABC.

La polémica con Reutemann

El 29 de marzo de 1981, durante el Gran Premio de Brasil, Jones protagonizó un recordado conflicto con su compañero Carlos Reutemann.

El argentino desobedeció una orden de Williams de cederle el primer puesto y ganó la carrera. Molesto por la decisión, el australiano no subió al podio.

REUTEMANN, EL REBELDEEn el GP de Brasil de 1981 ocurrió uno de los actos de rebeldía más recordados de la historia de la #F1. Carlos Reutemann desobedeció una orden de Williams, derrotó a su compañero Alan Jones y desató una guerra interna que marcaría el resto de la temporada. https://t.co/cgOlS9PUra — Grande Prêmio LAT & ES (@grandepremioES) November 4, 2026

Jones fue uno de los dos únicos australianos en conquistar el campeonato mundial de Fórmula 1, junto con Jack Brabham. Tras retirarse en 1986, continuó vinculado al automovilismo. El Gran Premio de Australia destacó su trayectoria y recordó que su título mundial inspiró a una generación de aficionados.