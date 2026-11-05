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Murió el ex piloto de Fórmula 1 Alan Jones

Durante su trayectoria consiguió 12 victorias, 24 podios y cinco pole positionsy entuvo una polémica con el piloto argentino Carlos Reutemann

5 de noviembre 2026 · 09:29hs
Durante su trayectoria consiguió 12 victorias

Durante su trayectoria consiguió 12 victorias, 24 podios y cinco pole positionsy entuvo una polémica con el piloto argentino Carlos Reutemann
Murió el ex piloto de Fórmula 1 Alan Jones

El australiano Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 en 1980 con Williams, murió el 5 de noviembre a los 80 años, tras una breve enfermedad. Su esposa, Amanda Butler-Davis, comunicó la noticia a través de la cadena pública australiana ABC.

Durante su trayectoria consiguió 12 victorias, 24 podios y cinco pole positions.

La polémica con Reutemann

El 29 de marzo de 1981, durante el Gran Premio de Brasil, Jones protagonizó un recordado conflicto con su compañero Carlos Reutemann.

El argentino desobedeció una orden de Williams de cederle el primer puesto y ganó la carrera. Molesto por la decisión, el australiano no subió al podio.

Jones fue uno de los dos únicos australianos en conquistar el campeonato mundial de Fórmula 1, junto con Jack Brabham. Tras retirarse en 1986, continuó vinculado al automovilismo. El Gran Premio de Australia destacó su trayectoria y recordó que su título mundial inspiró a una generación de aficionados.

Piloto Fórmula 1 Alan Jones
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