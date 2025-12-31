La AFA levantó las sanciones a los jugadores de Estudiantes

LA AFA decretó la amnistía para todos los futbolistas del Pincha que tenían sanciones disciplinarias a cumplir en el inicio del Torneo Apertura.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la decisión de decretar la amnistía para todos los futbolistas que tenían sanciones disciplinarias a cumplir en el inicio del Torneo Apertura. Los jugadores que tenían fechas de suspensión pendientes no deberán cumplirlas, independientemente de la gravedad de la falta o de la competencia en la que se haya producido.

Así, las sanciones quedarán sin efecto y los futbolistas estarán habilitados para el inicio del Torneo Apertura que será el anteúltimo fin de semana de enero.

Esta medida beneficia a los jugadores de Estudiantes de La Plata que fueron sancionados con dos fechas por infringir las reglas protocolares y darle la espalda a Rosario Central en el pasillo que debían hacerle por haber sido decretados campeones de la Liga Profesional.

Tras ese partido de octavos de final que ganó 1 a 0 el Pincha, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió que se sancione al equipo titular de Estudiantes con dos fechas, a cumplir en el inicio del Torneo Apertura.

Estudiantes contará con sus jugadores

Con esta amnistía, los futbolistas del campeón del fútbol argentino estarán a disposición del entrenador Eduardo Domínguez para lo que será la primera fecha ante Independiente en Avellaneda y la segunda ante Boca en La Plata.