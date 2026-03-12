Uno Entre Rios | Policiales | droga

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Allanamientos en el barrio Lomas del Mirador II en Paraná por narcomenudeo dejaron dos detenidos, secuestro de drogas, más de $4 millones.

12 de marzo 2026 · 08:28hs
Allanamientos en el barrio Lomas del Mirador II en Paraná por narcomenudeo dejaron dos detenidos

Allanamientos en el barrio Lomas del Mirador II en Paraná por narcomenudeo dejaron dos detenidos, secuestro de drogas, más de $4 millones.

En el marco de una investigación iniciada a principios del mes de septiembre del pasado año, personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, con colaboración de Grupos Especiales, llevó adelante un nuevo avance contra la venta de droga a menor escala en la ciudad de Paraná. Dos hombres fueron detenidos y quedaron incomunicados por ser los principales sospechados de organización.

Como resultado de tareas investigativas prolongadas, seguimientos y recolección de pruebas, en la jornada del 11 de marzo se concretaron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, procedimientos autorizados por la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

Uno de los domicilios intervenido ubicado en el corazón del Barrio Lomas del Mirador II, funcionaba como un verdadero búnker de comercialización de estupefacientes, el cual ya había sido allanado en tres oportunidades en el marco de la misma investigación, evidenciando la persistencia de la actividad ilícita en el lugar.

El segundo inmueble allanado fue en la Barrio Mosconi y el ultimo sito en calle Hernandarias de la ciudad capital.

Narcomenudeo

Secuestro de droga y dinero

Durante los procedimientos se logró el secuestro de dosis fraccionadas de cocaína listas para su comercialización, marihuana, cogollos de cannabis sativa, una importante suma de dinero en efectivo superior a los cuatro millones de pesos, teléfonos celulares, sistemas de videovigilancia, dispositivos electrónicos, documentación de interés y un vehículo, elementos que se consideran de relevancia para la causa en trámite.

"En una medida de fuerte impacto para la lucha contra el narcotráfico barrial, las autoridades judiciales dispusieron además la clausura del inmueble ubicado en barrio Lomas II, identificado como uno de los puntos utilizados para la venta de estupefacientes. Esta decisión se enmarca en una política de golpear las estructuras del narcomenudeo no solo mediante detenciones y secuestros, sino también despojando a las organizaciones de los bienes y espacios que utilizan para desarrollar estas actividades ilícitas", se informó desde la División Drogas Peligrosas a UNO.

Y se agregó que "la clausura del lugar representa un mensaje claro para quienes pretenden instalar puntos de venta de droga en los barrios, reafirmando el compromiso de la Policía de Entre Ríos y de la Justicia en recuperar estos espacios para la comunidad y continuar avanzando contra las redes de comercialización de estupefacientes".

Las investigaciones continúan en curso bajo la órbita de la Fiscalía Especializada a cargo del fiscal Santiago Alfieri.

droga Paraná detenidos
