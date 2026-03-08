El Consejo Federal de AFA oficializó un nuevo Torneo Argentino del Interior

El nuevo Torneo Argentino del Interior estará compuesto por, al menos, 64 equipos. Se jugará entre abril y noviembre de 2027 y será de carácter semiprofesional.

El Torneo Argentino del Interior se confirmó en una reunión de dirigentes de todo el país, que se desarrolló en Córdoba.

En la tercera reunión de dirigentes de todo el país realizada en el estadio cubierto de Instituto, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó oficialmente el nuevo Torneo Argentino del Interior, que comenzará en abril de 2027 y se extenderá hasta noviembre de ese año.

La nueva competencia será la cuarta categoría del fútbol argentino, posicionada por detrás del Federal A y por encima del Torneo Regional. También se conocieron los detalles del proyecto: formato, equipos, régimen de ascensos y descensos y los cambios que también habrá para el Torneo Regional y el Federal A.

Según señala el sitio Ascenso del Interior, entre las modificaciones más rutilantes se encuentran el aumento a 16 de los ascensos que otorga el Torneo Regional ahora hacia el flamante Torneo Argentino del Interior y los 6 ascensos al Federal A que tendrá la nueva competencia que iniciará en 2027. A continuación, todos los detalles y la nueva estructura de torneos del fútbol del interior.

Así será el nuevo ordenamiento de los campeonatos del Consejo Federal

Temporada 2026

Torneo Federal A (de marzo a diciembre). Tendrá:

2 ascensos a la Primera Nacional 2027

4 descensos al Torneo Argentino del Interior 2027

Al no recibir equipos del Torneo Regional, el torneo reducirá su cantidad de equipos. El número final para la temporada 2027 dependerá de los descensos que provengan de Primera Nacional.

Torneo Regional Federal Amateur (de agosto o septiembre a diciembre). Tendrá:

16 ascensos al Torneo Argentino del Interior 2027 (dos por región). Este número se mantendrá para todas las ediciones.

Temporada 2027

Torneo Federal A (de marzo a diciembre). Tendrá:

2 ascensos a la Primera Nacional 2028

6 descensos al Torneo Argentino del Interior 2028. Este número se mantendrá para todas las ediciones.

Torneo Argentino del Interior (de abril a noviembre). Tendrá:

64 equipos, como mínimo. 16 vendrán por la vía deportiva ascendidos del Torneo Regional Federal Amateur 2026 y el resto serán elegidos por mérito institucional (historia, actuaciones recientes, infraestructura, no poseer deudas, personería jurídica al día, etc). Los conjuntos estarán divididos en ocho regiones de ocho clubes cada una y se mantendrá el esquema de regionalización, bajo el sistema todos contra todos en sus grupos para luego dar paso a los playoffs. Si bien todavía no está definido, está en estudio que la divisional tenga un número mínimo (serían cuatro) de contratos profesionales obligatoriamente registrados en AFA.

Habrá en juego:

6 ascensos al Federal A 2028. Este número se mantendrá para todas las ediciones.

16 descensos al Regional Amateur 2028 (dos por región). Este número se mantendrá para todas las ediciones.

Torneo Regional Amateur (de agosto o septiembre a diciembre). Tendrá:

16 ascensos al Torneo Argentino del Interior 2028. Este número se mantendrá para todas las ediciones.

Fuente: Ascenso del Interior