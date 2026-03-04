Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Como quedó la agenda de Patronato tras el paro de AFA

La Primera Nacional se reanudará el 13 de marzo con el desarrollo de la quinta fecha. Patronato jugará su próximo juego en condición de visitante.

4 de marzo 2026 · 12:10hs
La confirmación del paro que realizará la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el próximo fin de semana impactará en la agenda de encuentros de los equipos que compiten en los certámenes organizado por el ente regulador de la pasión nacional. En este sentido Patronato no disputará su próximo juego en el estadio Grella.

El campeonato de la Primera Nacional se reanudará con el desarrollo de la quinta fecha. Mientras que el cuarto capítulo, que debía disputarse el fin de semana venidero, se desarrollará cuando concluya la primera rueda del certamen.

Nota relacionada: AFA ratificó el paro para el fin de semana

De esta manera, el Rojinegro, que iba a jugar el siguiente juego en el estadio Grella, asumirá un nuevo desafío en condición de visitante. En este sentido los dirigidos por Rubén Forestello afrontarán el siguiente compromiso el sábado 14 ante Quilmes. Este cotejo se llevará adelante a partir de las 20 en el estadio Centenario.

Posteriormente, el Santo retornará a la capital entrerriana para afrontar el segundo encuentro como local en la temporada 2026. El reencuentro con sus fieles será el domingo 22 ante Colegiales. Este cotejo comenzará a las 16.

Programa de la quinta y sexta fecha de la Primera Nacional, Zona B

Fecha 5

Viernes 13 de marzo

21: Atlético Rafaela – San Martín (San Juan)

Sábado 14 de marzo

14: Tristán Suárez – Güemes (Santiago del Estero)

20: Quilmes – Patronato

Domingo 15 de marzo

16: Gimnasia y Tiro - Temperley

16: Midland - Almagro

16: Agropecuario - Chacarita

17: Gimnasia (Jujuy) – Colegiales

17: San Martín (Tucumán) – Nueva Chicago

Lunes 16 de marzo

21: Atlanta – Deportivo Maipú

Fecha 6

Viernes 20 de marzo

21.30: San Martín (San Juan) – San Martín (Tucumán)

Sábado 21 de marzo

16: Almagro - Quilmes

19: Tristán Suárez – Gimnasia (Jujuy)

Domingo 22 de marzo

16: Chacarita – Atlético Rafaela

16: Temperley - Atlanta

16: Patronato - Colegiales

17: Güemes (Santiago del Estero) – Agropecuario (Carlos Casares)

19: Deportivo Maipú - Midland

Lunes 23 de marzo

19: Nueva Chicago – Gimnasia y Tiro (Salta)

