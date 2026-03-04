Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

La declaración del Chiqui Tapia fue aplazada por un cambio de abogado. Es investigado en la causa que investiga presuntas irregularidades.

La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia , en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada luego de que se presentara un cambio de abogado.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.