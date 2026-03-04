Uno Entre Rios | Ovación | Chiqui Tapia

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

La declaración del Chiqui Tapia fue aplazada por un cambio de abogado. Es investigado en la causa que investiga presuntas irregularidades.

4 de marzo 2026 · 16:51hs
Chiqui Tapia cambió de abogado.

La indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a aportes previsionales e impuestos fue postergada luego de que se presentara un cambio de abogado.

La modificación en la representación legal obligó a reprogramar la audiencia.

La investigación, que tramita en la Justicia en lo Penal Económico, busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

Chiqui Tapia AFA Investigación Justicia
