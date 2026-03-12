Stand Up Minitah invita a compartir una noche de humor en Paraná

El grupo de comedia Stand Up Minitah se presentará este sábado a las 21 horas en La Cantina del Barrio con un show a la gorra abierto al público

El grupo de comedia Stand Up Minitah presentará este sábado un nuevo espectáculo de humor en Paraná. La función comenzará a las 21 en La Cantina del Barrio (Blas Parera 2507) y será a la gorra. El show contará con la participación de Daniela Rudel, Carolina Rossier, Paula Chilotegui y Evelyn Schneider, mientras que María Luz Gómez, conocida como La Pitonisa, estará a cargo de la conducción y de algunos momentos de interacción con el público.

Minitah Stand Up FERNANDA RIVERO / UNO

Stand Up Minitah llega con su show de humor

En la previa de la presentación, Daniela Rudel y Evelyn Schneider visitaron la redacción de UNO y compartieron detalles sobre la propuesta. Las comediantes se mostraron entusiasmadas por presentarse por primera vez en el espacio gastronómico, que recientemente comenzó a abrir sus puertas a nuevas propuestas culturales.

Según contaron, el espectáculo también representa una oportunidad para llegar a un público distinto al habitual, ya que el bar se encuentra en una zona diferente a los lugares céntricos donde suelen actuar.

El grupo está integrado por cuatro comediantes que presentan sus rutinas individuales y una maestra de ceremonias que articula la función. La Pitonisa se encarga de presentar cada segmento y sumar juegos con la audiencia, mientras las demás integrantes desarrollan sus monólogos.

Explicaron que gran parte de su material surge de situaciones cotidianas y experiencias personales. Temas como la maternidad, la convivencia, el paso del tiempo o las relaciones aparecen con frecuencia en las rutinas, aunque desde miradas distintas que se complementan en el escenario.

Esa diversidad de perspectivas forma parte de la identidad del grupo: cada integrante aborda los temas desde su propia historia y su modo de observar la vida diaria. En ese cruce de miradas se construye el hilo conductor del espectáculo, donde los relatos personales se transforman en situaciones con las que el público puede identificarse.

Muchas ideas surgen de momentos cotidianos en el trabajo, en la calle o en la casa y luego se desarrollan hasta encontrar el ritmo y el remate que funciona en escena. También existe un intercambio permanente entre las integrantes del grupo, que comparten materiales y opiniones antes de llevarlos al escenario.

Daniela Rudel y Evelyn Schneider FERNANDA RIVERO / UNO

Mujeres en la comedia

Durante la charla también se refirieron al crecimiento de los espacios de humor protagonizados por mujeres. Si bien reconocieron que en los últimos años surgieron más propuestas, señalaron que todavía existen miradas prejuiciosas sobre el lugar de las mujeres en la comedia.

La presentación del sábado será la única función del grupo durante marzo, ya que las integrantes decidieron sostener un ritmo de una actuación mensual para cuidar la preparación del espectáculo. Las comediantes también adelantaron que el sábado 18 de abril participarán en una nueva presentación en La Casa de la Cultura, dentro del Festival RÍA Paraná, un encuentro que reunirá a artistas mujeres de distintos países con propuestas de humor, clown y teatro. Mientras tanto, la invitación para este fin de semana está abierta.

Desde el grupo recomiendan realizar reservas con anticipación para asegurar lugar y facilitar la organización del bar. Quienes deseen guardar su lugar deben comunicarse al 3438471616.