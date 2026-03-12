Uno Entre Rios | Escenario | Stand Up Minitah

Stand Up Minitah invita a compartir una noche de humor en Paraná

El grupo de comedia Stand Up Minitah se presentará este sábado a las 21 horas en La Cantina del Barrio con un show a la gorra abierto al público

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

12 de marzo 2026 · 08:49hs
Stand Up Minitah llega con su show de humor

FERNANDA RIVERO / UNO

Stand Up Minitah llega con su show de humor

El grupo de comedia Stand Up Minitah presentará este sábado un nuevo espectáculo de humor en Paraná. La función comenzará a las 21 en La Cantina del Barrio (Blas Parera 2507) y será a la gorra. El show contará con la participación de Daniela Rudel, Carolina Rossier, Paula Chilotegui y Evelyn Schneider, mientras que María Luz Gómez, conocida como La Pitonisa, estará a cargo de la conducción y de algunos momentos de interacción con el público.

los tipitos se presentaran en el teatro 3 de febrero

Los Tipitos se presentarán en el Teatro 3 de Febrero

Los Musiqueros Entrerrianos tocaron en vivo en radio La Red Paraná

Los Musiqueros Entrerrianos tocaron en vivo en radio La Red Paraná

Minitah Stand Up

Stand Up Minitah llega con su show de humor

En la previa de la presentación, Daniela Rudel y Evelyn Schneider visitaron la redacción de UNO y compartieron detalles sobre la propuesta. Las comediantes se mostraron entusiasmadas por presentarse por primera vez en el espacio gastronómico, que recientemente comenzó a abrir sus puertas a nuevas propuestas culturales.

Según contaron, el espectáculo también representa una oportunidad para llegar a un público distinto al habitual, ya que el bar se encuentra en una zona diferente a los lugares céntricos donde suelen actuar.

El grupo está integrado por cuatro comediantes que presentan sus rutinas individuales y una maestra de ceremonias que articula la función. La Pitonisa se encarga de presentar cada segmento y sumar juegos con la audiencia, mientras las demás integrantes desarrollan sus monólogos.

Explicaron que gran parte de su material surge de situaciones cotidianas y experiencias personales. Temas como la maternidad, la convivencia, el paso del tiempo o las relaciones aparecen con frecuencia en las rutinas, aunque desde miradas distintas que se complementan en el escenario.

Esa diversidad de perspectivas forma parte de la identidad del grupo: cada integrante aborda los temas desde su propia historia y su modo de observar la vida diaria. En ese cruce de miradas se construye el hilo conductor del espectáculo, donde los relatos personales se transforman en situaciones con las que el público puede identificarse.

Muchas ideas surgen de momentos cotidianos en el trabajo, en la calle o en la casa y luego se desarrollan hasta encontrar el ritmo y el remate que funciona en escena. También existe un intercambio permanente entre las integrantes del grupo, que comparten materiales y opiniones antes de llevarlos al escenario.

Daniela Rudel y Evelyn Schneider

Mujeres en la comedia

Durante la charla también se refirieron al crecimiento de los espacios de humor protagonizados por mujeres. Si bien reconocieron que en los últimos años surgieron más propuestas, señalaron que todavía existen miradas prejuiciosas sobre el lugar de las mujeres en la comedia.

La presentación del sábado será la única función del grupo durante marzo, ya que las integrantes decidieron sostener un ritmo de una actuación mensual para cuidar la preparación del espectáculo. Las comediantes también adelantaron que el sábado 18 de abril participarán en una nueva presentación en La Casa de la Cultura, dentro del Festival RÍA Paraná, un encuentro que reunirá a artistas mujeres de distintos países con propuestas de humor, clown y teatro. Mientras tanto, la invitación para este fin de semana está abierta.

Desde el grupo recomiendan realizar reservas con anticipación para asegurar lugar y facilitar la organización del bar. Quienes deseen guardar su lugar deben comunicarse al 3438471616.

LEER MÁS: Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

Stand Up Minitah Paraná humor comedia La Cantina del Barrio
Noticias relacionadas
referencia. UNO recorrió el mercado y conversó con quienes sostienen el espacio día a día

La feria de Salta y Nogoyá: un espacio para la cultura popular de Paraná

maurice john vaughn llega a parana para inaugurar la pena negra anti domingo

Maurice John Vaughn llega a Paraná para inaugurar la Peña Negra Anti Domingo

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Carina Adur

Galería GAP inaugura la muestra Latidos de Carina Adur

Ver comentarios

Lo último

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Ultimo Momento
Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

Paradero: buscan a dos adolescentes de Paraná

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Policiales
Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Túnel Subfluvial: interceptar transporte irregular de envases de fitosanitarios

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Enviaron a juicio al acusado de chocar y matar a Jeremías 

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Allanamientos en Macarone: siete detenidos y casi 300 dosis de cocaína secuestradas

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Desarticulan búnker de venta de droga en Paraná: dos detenidos con droga y dinero

Caso Kathaleya: seleccionarán al jurado que juzgará a los padres de la beba

Caso Kathaleya: seleccionarán al jurado que juzgará a los padres de la beba

Ovación
Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Copa Túnel Subfluvial: Belgrano, el único entrerriano ganador de la jornada inaugural

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Liga Argentina: La Unión de Colón perdió ante Quilmes de Mar del Plata y retrocedió en las posiciones

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

Boca y San Lorenzo empataron en un clásico reñido disputado en La Bombonera

APB: Talleres derrotó al último campeón

APB: Talleres derrotó al último campeón

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

Tras la salvación de Echagüe, Denis Pérez compartió su desahogo

La provincia
El mercado de lo usado: crece la demanda de neumáticos de segunda mano

El mercado de lo usado: crece la demanda de neumáticos de segunda mano

Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

Atilio Benedetti se sumó al gobierno de Rogelio Frigerio como representante en la Región Centro

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Paraná: se registra un nuevo incendio en los vagones del ferrocarril

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Abrieron una convocatoria pública para adoptar a tres hermanos

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Escuela de Concordia lleva casi una semana sin alumnos por el mal estado del edificio

Dejanos tu comentario