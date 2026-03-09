Uno Entre Rios | Ovación | Tapia

"Chiqui" Tapia, desafiante: "Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza"

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reapareció este lunes en la presentación oficial de LPF Play y dejó un mensaje breve pero contundente.

Muchos van a transpirar como yo

"Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza", dijo "Chiqui" Tapia.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reapareció este lunes en la presentación oficial de LPF Play y dejó un mensaje breve pero contundente en medio del clima de tensión que rodea a la entidad: “Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza, porque la verdad va a salir a la luz”.

La frase, pronunciada en el cierre del acto, sonó como una advertencia política y judicial, pero también como una defensa cerrada del rumbo que tomó la AFA en materia de televisación y explotación de contenidos.

La palabra de "Chiqui" Tapia

En ese marco, Tapia remarcó que el lanzamiento de la plataforma representa “un antes y un después” y sostuvo que “los dueños del fútbol vuelven a ser los clubes”, al tiempo que celebró que “el fútbol vuelva a manos del fútbol”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según detalló el propio titular de la AFA durante la presentación, LPF Play ya registró 455.000 usuarios únicos, más de 3,3 millones de visualizaciones, transmisiones en más de 150 países y 175 partidos en vivo, números con los que la conducción de la casa madre busca mostrar el impacto inicial del proyecto. De acuerdo con la información oficial, la plataforma ofrece transmisiones en vivo de categorías del ascenso, fútbol femenino, Proyección, futsal y otros contenidos, además de resúmenes y programas vinculados a la Primera División.

En ese contexto, el lanzamiento de LPF Play volvió a abrir el interrogante sobre si el fútbol argentino puede avanzar hacia un esquema de acceso más amplio para los hinchas, en una discusión que inevitablemente remite a la experiencia de Fútbol para Todos. Por ahora no hubo un anuncio en ese sentido, pero el discurso de Tapia y la apuesta por una plataforma propia dejaron instalada la posibilidad como debate a futuro. Esta lectura surge del tono del acto y del planteo de la AFA sobre recuperar el control de los contenidos.

