La Federación Entrerriana de Fútbol se adhiere al paro de la AFA

La Federación Entrerriana de Fútbol acompañó la medida de fuerza, por lo que entre el 5 y el 8 de marzo, suspenderá toda actividad.

3 de marzo 2026 · 20:51hs
San Benito de Paraná debía disputar como local la revancha de la Copa Entre Ríos Femenina

Prensa San Benito de Paraná

San Benito de Paraná debía disputar como local la revancha de la Copa Entre Ríos Femenina, pero por la medida de la Federación Entrerriana de Fútbol deberá esperar.

La Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado informándole a sus ligas afiliadas, clubes y al público en general que, durante los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, quedará suspendida toda la actividad de Copa Entre Ríos y Copa Federación.

Esto se debe a que la entidad provincial se adhiere y acompaña de manera íntegra la resolución adoptada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de suspender las actividades deportivas.

Thaiel Peralta marcó dos goles para Huracán.

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento ganó de local este martes.

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Vale destacar que el próximo fin de semana se debían disputar los partidos de vuelta de las distintas competencias provinciales: la final de la Copa Entre Ríos Femenina, las semifinales de la Copa Entre Ríos Masculina y los cuartos de final de la Copa Federación. Pronto se darán a conocer las reprogramaciones.

