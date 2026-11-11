Iván Gullo, entre los mejores del mundo

El paranaense compitió en la categoría senior hasta 70 kilos en Santa Susanna, España, donde reunió a 11 atletas de distintos países. “El objetivo era estar en el top 10 y lo pude cumplir”, aseguró.

Iván Lázaro Gullo vivió en España uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. El fisicoculturista paranaense participó de los Campeonatos Mundiales de la IFBB 2026, que se desarrollaron del 29 de octubre al 2 de noviembre en Santa Susanna, y terminó en el séptimo puesto de la categoría culturismo senior hasta 70 kilos, entre 11 competidores. Fue uno de los 13 representantes argentinos que viajaron para formar parte de una competencia que reunió a más de 2.400 atletas de 140 países.

El resultado tuvo un sabor especial. Gullo quedó a apenas 1,1 puntos de ingresar entre los seis mejores, que recibieron medallas, pero se llevó la satisfacción de haber cumplido el objetivo que se había planteado antes de viajar: ubicarse entre los diez primeros del mundo. La experiencia, además, le permitió identificar qué necesita mejorar para regresar y pelear por un lugar todavía más alto.

En diálogo con Ovación, el representante de Paraná contó cómo vivió su primera experiencia mundialista, qué sintió al compartir escenario con atletas de distintos continentes y por qué, lejos de conformarse con el séptimo puesto, ya comenzó a proyectar su próxima participación.

“Cuando llegué a España sabía que me iba a encontrar con tipos gigantes y con un nivel mundialista. Iba preparado de cabeza para eso. No hubo ningún físico que me sorprendiera al punto de pensar que era imposible igualarlo. Sentí que encajé muy bien en la categoría y que tenía un físico acorde para estar en ese escenario”, relató.

En su división compartió competencia con representantes de países como Egipto, Irán y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Gullo sabía que iba a medirse con deportistas de gran nivel y llegó con una estrategia definida junto a su entrenador: apostar por la definición muscular y la condición física.

Sin embargo, el Mundial también le dejó una conclusión sobre las diferencias que encontró respecto de otras competencias. “Los que quedaron delante mío estaban más grandes que yo, pero no más definidos. Nosotros siempre apostamos a llegar muy rajados, con mucha marcación y vascularización. A nivel sudamericano podemos jugar con eso, pero en el Mundial nos dimos cuenta de que también pesa mucho el tamaño muscular”, explicó.

Esa lectura fue una de las primeras que hizo junto a su entrenador, Germán Guirotane, después de la presentación. El objetivo para la próxima temporada será ganar volumen muscular sin perder la definición que caracteriza su preparación. “Tengo que llegar con un poquito más de tamaño. No es que esté alejado de la realidad, pero los que ocuparon los primeros puestos eran más grandes que yo. Ahí está un poco la clave para dar una mejor batalla”, agregó.

La competencia tuvo un primer momento de frustración. Después de que los 11 participantes realizaron las poses reglamentarias, los jueces seleccionaron a los seis que continuarían en la instancia final. Gullo no fue mencionado entre ellos y, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que procesar una ubicación por fuera de los puestos de premiación. “Te soy sincero, la frustración se apoderó un poquito de mí. Yo venía ganando todo, gracias a Dios: el Sudamericano, el torneo internacional argentino y demás. Entonces es un golpe medio duro”, reconoció.

Pero la mirada cambió al día siguiente, cuando pudo analizar el resultado con más tranquilidad. “Me di cuenta de que ni siquiera estaba en el top 10 mundial: estaba en el top 7 de todo el mundo. Es una locura. El objetivo era quedar entre los diez mejores y lo cumplí. Estoy súper conforme”, sostuvo.

La diferencia con el sexto lugar fue de apenas 1,1 puntos. Un margen mínimo que, lejos de desanimarlo, alimentó sus ganas de seguir entrenando. “Por un punto no quedé en el top 6. Eso me da más ganas de seguir peleando, porque no estuve lejos. Me quedo con esa pica de pensar que, si ajusto un poquito más y trabajo para crecer, puedo llegar a estar entre los tres mejores”, expresó.

Iván Gullo, entre los mejores del mundo

Para Gullo, el escenario mundial tuvo una exigencia que trascendió lo físico. La cantidad de competidores, la presencia de jueces de distintos países y la dimensión del evento generaron una presión diferente a la que había experimentado en Argentina y en el Sudamericano. “El escenario te absorbe. Sentís una presión constante y, si no tenés la cabeza fría, te puede jugar una mala pasada. Tenés que subir con actitud, confiando en vos y en el trabajo que hiciste”, describió.

Detrás de ese séptimo puesto hay un recorrido que comenzó mucho antes de los torneos internacionales. Gullo recordó que a los 13 años entrenaba en el fondo de la casa de su mamá, con una barra, una paralela y algunas pesas pequeñas. Desde entonces sostuvo una rutina que fue creciendo con los años y que le permitió llegar a competir en el máximo nivel. “Mientras viajaba a España pensaba en que había empezado con esas pesitas y que ahora estaba compartiendo un escenario mundial con semejantes atletas. Se me venían a la cabeza mi vieja, mi viejo, la constancia y la disciplina. Pensaba en las veces que me había levantado a las cuatro de la mañana para hacer cardio, en entrenar cansado, los feriados, cuando llovía o cuando las cosas no iban bien”, contó.

Gullo ya tiene en mente el próximo desafío. El Mundial de 2027 se realizará en Egipto y el paranaense quiere volver a ganarse un lugar para buscar una medalla. La referencia es su propio recorrido en el Sudamericano: en su primera participación terminó entre los cinco mejores y al año siguiente consiguió el título. “Con el Mundial tengo pensado hacer exactamente lo mismo. Este fue mi primer año y quedé séptimo. El año que viene, si Dios quiere, quiero meterme como mínimo entre los seis mejores y traerme una medalla”, cerró.

Iván Gullo, entre los mejores del mundo