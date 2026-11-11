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El Turismo Carretera llega con 51 autos a Río Cuarto

Tras 14 años el Turismo Carretera vuelve a Río Cuarto. Mariano Werner buscará descontar puntos en la penúltima fecha del año.

11 de noviembre 2026 · 18:35hs
Mariano Werner marcha sigue con sus posibilidades intactas para la definición del TC.

Mariano Werner marcha sigue con sus posibilidades intactas para la definición del TC.

El Turismo Carretera se presenta este fin de semana en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto con un total de 51 inscriptos para disputar la 14ª fecha del campeonato 2026, correspondiente a la 4ª y penúltima cita de la Copa de Oro.

El Turismo Carretera entra en su etapa determinante.&nbsp;

El Turismo Carretera entra en su etapa determinante.

Se trata del número más bajo de autos en pista, igualando el registro de la fecha pasada en Rosario. Tras la última visita al Juan Manuel Fangio se registró el regreso de Gastón Ferrante (Ford Mustang) y Thomás Ricciardi (Dodge Challenger), más las bajas de Marcelo Agrelo (Torino) y Sebastián Abella (Toyota Camry).

Cabe destacar que Julián Santero (BMW) aterriza en el trazado cordobés como líder del minitorneo, considerando a los “3 de último minuto” mientras que Mauricio Lambiris (Ford Mustang) viene de ganar la última carrera en Rosario.

Para esta competencia se concreta el regreso de Gastón Ferrante con el Ford Mustang del Di Meglio Motorsport y el retorno de Thomas Ricciardi (Dodge Challenger del SAP Team), que no competía desde la 6ª fecha en Alta Gracia. En tanto que las bajas serán Marcelo Agrelo (Torino) y Sebastián Abella (Toyota Camry). Además, Nicolás Impiombato cambió de marca: dejó el Torino y volvió a inscribirse con Chevrolet Camaro.

Julián Santero (BMW) lidera el certamen luego de llegar cuarto en la última fecha disputada en Rosario. El piloto mendocino, que entraría a la definición mediante los “3 de último minuto”, supera por 16 unidades a su escolta, Facundo Chapur (Torino). Mientras que en el tercer lugar se encuentra Mariano Werner (Ford Mustang) a 21 unidades del Volador.

El parque automotor del Turismo Carretera mantiene un excelente nivel de convocatoria en lo que va del año, dando un promedio de 54,5 autos por carrera.

El regreso a Río Cuarto

Será el regreso de la categoría a Río Cuarto, tras su última presentación el 3 de junio de 2012, cuando la victoria quedó en manos del necochense Juan Bautista De Benedictis a bordo de un Ford Falcon.

Aquel domingo 3 de junio del 2012, el piloto del auto número 22 largó desde el segundo lugar en la final, con Matías Rossi desde el lugar de privilegio. El Misil de Del Viso había logrado la pole position con un tiempo de 1’25”928/1000 y había triunfado en la primera batería de la mañana. Pero en la vuelta 10 el motor dijo basta y el representante de Chevrolet debió dejar el auto a un costado de la pista y se quedó con las manos vacías.

Las restantes 15 vueltas las lideró De Benedictis, quien contaba con la atención en los motores de su padre Juan Antonio De Benedictis. El triunfo llegaba para el apellido histórico en el TC, luego de la última victoria que habían obtenido en Potrero de Los Funes durante el año 2009. Lo escoltaron en el podio Guillermo Ortelli y Omar Martínez, dos ídolos que trascienden generaciones de fanáticos.

Turismo Carretera Río Cuarto Mariano Werner
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