El papa León XIV cerró su visita histórica a la Argentina que congregó a millones de personas

Fueron tres jornadas en las que la presencia del papa León XIV emocionó a una multitud de fieles que se reunieron en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El papa León XIV finalizó este miércoles su histórica visita luego de 39 años de ausencia de un Sumo Pontífice en el país, con la que renovó la fe de millones de seguidores que se concentraron en el barrio porteño de Palermo, Córdoba y Luján. Fueron más de tres jornadas emocionantes que vivió la Argentina, que -feriados mediante para la ocasión- casi que se paralizó ante un evento de semejante magnitud.

La presencia de Robert Prevost en el país, que hasta hace días estuvo en duda por la reciente operación que atravesó para que le removieran un tumor en el pulmón a sus 71 años, incluyó cuatro multitudinarias misas y otras actividades, entre las que se destacaron sus visitas al Cottolengo de Don Orione de Claypole y la cárcel de Villa Devoto.

El Santo Padre logró salir indemne de los tires y aflojes de la política doméstica, que habían impedido que Francisco visitara su propio país durante su papado, y sólo se registró un episodio que empaño el evento, que fue la carpa VIP para famosos que las autoridades locales mandaron a colocar en la primera misa en el Monumento a los Españoles, que generó revuelo y críticas en las redes sociales.

León XIV, en los distintos mensajes que pronunció, hizo hincapié en la situación de los pobres, los enfermos, los migrantes, los presos y el mundo laboral, con énfasis en los desafíos que trae el uso dela inteligencia artificial (IA).

Además sus palabras hicieron foco en la importancia de la familia, una Iglesia abierta a todos, sin excluidos, y en pos de la unidad por encima de las diferencias, con la solidaridad como compromiso cotidiano.

Y alertó sobre el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones como parte de los males de este tiempo.

También el Papa rindió homenaje a los santos y beatos vinculados con la historia argentina, entre ellos San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mamá Antula.