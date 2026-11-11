La Biblioteca Provincial propone una tarde de juegos de mesa

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos invita a compartir una tarde de juegos de mesa este sábado 14 de noviembre, de 16 a 19, en su sede de Alameda de la Federación 278, en Paraná

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos invita a compartir una tarde de juegos de mesa este sábado 14 de noviembre, de 16 a 19, en su sede de Alameda de la Federación 278, en Paraná. La actividad será arancelada y estará organizada por la Asociación Cooperadora en beneficio de la institución, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La iniciativa cuenta con la participación de dos clubes de juegos de mesa de la región: Lúdicos del Litoral, de Paraná, y Cofradía Lúdica, de Santa Fe. Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer y disfrutar de una variedad de juegos contemporáneos, acompañados por coordinadores de ambas agrupaciones.

Paraná tendrá una tarde dedicada a los juegos de mesa en la Biblioteca Provincial

La propuesta está destinada a personas mayores de 12 años y busca promover el juego como una herramienta de encuentro, intercambio y participación cultural. Además, impulsa el trabajo colaborativo entre organizaciones de distintas provincias y fortalece el vínculo de las bibliotecas públicas con la comunidad.

La actividad tendrá cupos limitados y requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden consultar y reservar su lugar a través de las redes sociales de Lúdicos del Litoral.

Para más información, se puede contactar a la Biblioteca Provincial al teléfono 343 4224308 o escribir a [email protected].