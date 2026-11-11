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La Biblioteca Provincial propone una tarde de juegos de mesa

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos invita a compartir una tarde de juegos de mesa este sábado 14 de noviembre, de 16 a 19, en su sede de Alameda de la Federación 278, en Paraná

11 de noviembre 2026 · 16:15hs
La Biblioteca Provincial propone una tarde de juegos de mesa

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos invita a compartir una tarde de juegos de mesa este sábado 14 de noviembre, de 16 a 19, en su sede de Alameda de la Federación 278, en Paraná. La actividad será arancelada y estará organizada por la Asociación Cooperadora en beneficio de la institución, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Paraná tendrá una tarde dedicada a los juegos de mesa en la Biblioteca Provincial

La iniciativa cuenta con la participación de dos clubes de juegos de mesa de la región: Lúdicos del Litoral, de Paraná, y Cofradía Lúdica, de Santa Fe. Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer y disfrutar de una variedad de juegos contemporáneos, acompañados por coordinadores de ambas agrupaciones.

La propuesta está destinada a personas mayores de 12 años y busca promover el juego como una herramienta de encuentro, intercambio y participación cultural. Además, impulsa el trabajo colaborativo entre organizaciones de distintas provincias y fortalece el vínculo de las bibliotecas públicas con la comunidad.

La actividad tendrá cupos limitados y requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden consultar y reservar su lugar a través de las redes sociales de Lúdicos del Litoral.

Para más información, se puede contactar a la Biblioteca Provincial al teléfono 343 4224308 o escribir a [email protected].

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Biblioteca Provincial Juegos Entre Ríos Paraná
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