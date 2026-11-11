La Ronda Trío será anfitrión de la presentación del nuevo disco de Proyecto Mate

El grupo santafesino Proyecto Mate llegará a la ciudad para presentar su segundo disco, en un encuentro que tendrá como anfitrión a La Ronda Trío

La música popular y el folclore latinoamericano tendrán una nueva cita este viernes 13 de noviembre en Paraná. El grupo santafesino Proyecto Mate llegará a la ciudad para presentar su segundo disco, en un encuentro que tendrá como anfitrión a La Ronda Trío, formación local integrada por Maxi Ferrari, Beco Ferrari y Eri Brown.

La presentación se realizará en el Auditorio Walter Heinze, ubicado en Italia 61, en la Escuela de Música, Danza y Teatro «Constancio Carminio», dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

Música popular y folclore se encuentran en Paraná con Proyecto Mate y La Ronda Trío

Como parte de la propuesta, La Ronda Trío compartirá un repertorio de música popular y folclore latinoamericano, con especial protagonismo de las armonías vocales. Para esta ocasión, el grupo sumará músicos invitados en percusión y ofrecerá un recorrido musical atravesado por la memoria histórica, la identidad regional y el compromiso social.

En el marco de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, la formación propone recuperar canciones y expresiones culturales que mantienen viva la memoria colectiva, al tiempo que celebran las raíces y la identidad entrerriana. La guitarra y las voces serán el eje de una presentación que invita a compartir la música como espacio de encuentro.

Las entradas anticipadas tienen un valor de dos por $10.000, mientras que en puerta costarán $15.000. Las entradas al 3434640640