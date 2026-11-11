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Dolor en el fútbol argentino: Murió Carlos Babington, símbolo de Huracán

Carlos Babington murió este miércoles a los 77 años. Fue clave en el título que conquistó el Globo en 1973. Como DT consiguió dos ascenso con Huracán.

11 de noviembre 2026 · 13:01hs
Dolor en el fútbol argentino: Murió Carlos Babington, símbolo de Huracán

El fútbol argentino se encuentra de luto: a los 77 años murió Carlos Babington, uno de los mayores ídolos en la historia de Huracán. Durante su etapa como jugador fue clave para la conquista del Metropolitano de 1973. Como DT guio al "Globo" hacia los ascensos a la Primera División en 1990 y en el 2000.

La carrera de Carlos Babington

Babington comenzó su carrera como profesional en Huracán en 1969, cuando tenía 20 años. Allí se desempeñó hasta 1974, periodo en el que disputó 190 partidos y anotó 84 goles. Además, fue fundamental en la campaña del Metropolitano de 1973, el único título de liga que conquistó el Globo en el profesionalismo.

Luego de su participación en el Mundial de Alemania 1974, Babington fue contratado por el Wattenscheid de la segunda división de aquel país, aunque en 1978 regresaría al club de Parque Paticios. Finalmente, en los últimos años de su carrera jugó en el Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos, para concluir su trayectoria como profesional en 1983 en Junior de Barranquilla.

Posteriormente, Babington se desempeñó como director técnico, donde se destacan los títulos en la Primera Nacional que consiguió con Huracán en 1990 y en el 2000 y con Banfield en 1993.

Babington también fue presidente de Huracán entre 2006 y 2011. Si bien en aquel periodo el Globo consiguió el ascenso en 2007 y el subcampeonato en el Torneo Clausura 2009, donde cayó en una polémica definición contra Vélez, el ciclo terminó de la peor manera debido al descenso a mediados del 2011 en un desempate contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

El mensaje de despedida Huracán

"El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias".

Murió Huracán Carlos Babington
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